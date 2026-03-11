Apoyo de uniformes y útiles Rita Cetina: Este es el último día para solicitar la beca

La Beca Rita Cetina se integra al conjunto de programas sociales impulsados por el Gobierno de México para respaldar a estudiantes de educación básica con la finalidad de que niñas y niños cuenten con recursos básicos para continuar sus estudios, especialmente en hogares donde los gastos escolares representan una carga significativa.

En este sentido madres, padres y tutores de niñas y niños que cursan la primaria en escuelas públicas todavía pueden solicitar el apoyo económico destinado a la compra de uniformes y útiles escolares a través de esta beca, cuyo periodo de registro concluye pronto.

¿Cuál es el último día para solicitar la beca Rita Cetina?

El trámite se realiza exclusivamente por internet y forma parte de las acciones del Gobierno de México orientadas a impulsar la permanencia escolar y aliviar los gastos educativos de las familias.

Este programa federal, operado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, otorga 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en primaria pública , recurso que las familias pueden utilizar para adquirir uniformes y materiales escolares de cara al siguiente ciclo escolar.

El registro en línea se habilitó desde el pasado 2 de marzo, fecha a partir de la cual las familias pudieron ingresar a la plataforma oficial para inscribir a sus hijas e hijos. El plazo para completar el proceso termina el 19 de marzo, por lo que quienes aún no lo han realizado cuentan con las últimas horas para efectuar el trámite.

Cómo solicitar el apoyo de la Beca Rita Cetina

La inscripción para recibir el apoyo destinado a útiles y uniformes se realiza únicamente a través del portal oficial del programa. Para completar el registro, madres, padres o tutores deben crear o acceder a una cuenta mediante Llave MX , desde donde se captura la información correspondiente tanto del tutor como del estudiante.

Durante el proceso se solicita proporcionar diversos datos y documentos, entre ellos:

CURP del padre, madre o tutor

CURP del estudiante

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio reciente

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el alumno

Una vez que el formulario se completa y la documentación es enviada, el sistema revisa la información. Si el registro es validado correctamente, el estudiante queda incorporado al padrón de beneficiarios del programa.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

La beca está dirigida a estudiantes de escuelas primarias públicas en todo el país, sin distinción del grado que cursen. El objetivo es proporcionar recursos para la compra de uniformes y materiales escolares, evitando que las dificultades económicas influyan en la continuidad educativa de las y los alumnos.

En los casos en que una familia tenga más de un hijo inscrito en primaria pública, es posible registrar a cada estudiante para recibir el beneficio correspondiente.

Autoridades educativas han señalado que esta iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar los apoyos destinados a estudiantes de educación básica y fortalecer su permanencia dentro del sistema educativo.

