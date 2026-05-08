El extitular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, criticó este viernes la decisión de las autoridades educativas en México de reducir el ciclo escolar 2025-2026 con motivo de la realización del Mundial 2026. A través de un video publicado en sus redes sociales, el exsecretario calificó la medida como “una irresponsabilidad mayúscula” que afecta directamente a los niños y niñas del país.

Nuño señaló que el adelanto de las vacaciones de verano representa la pérdida de cinco semanas y media de clases, equivalentes a 27 días efectivos de estudio. Es decir, alrededor del 15% del calendario escolar , y destacó que la justificación del Mundial de Futbol no es razón suficiente para vulnerar el derecho a la educación.

Aurelio Nuño acusa que reducir el ciclo escolar por el Mundial afectará el aprendizaje de millones de estudiantes

"La educación no es un pasatiempo intrascendente que pueda cancelarse con cualquier pretexto. Lo que no se aprenda en esas cinco semanas y media jamás se recupera", sostuvo en su mensaje.

El exfuncionario advirtió que esta reducción del calendario escolar impactará de manera irreversible en el aprendizaje de millones de estudiantes, mientras "el mundo avanza y México retrocede".

Asimismo, señaló que la medida también tiene consecuencias sociales y económicas para las familias, particularmente para las madres trabajadoras, al cuestionar quién se hará cargo de los menores durante el periodo adicional sin clases.

"¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a poder faltar al trabajo? ¿Quién va a pagar el costo?", expresó. En su mensaje, Nuño afirmó que la decisión no responde a criterios pedagógicos, sino políticos, al asegurar que el objetivo sería evitar conflictos sindicales durante el Mundial de Futbol.

"Esto no se trata de educación, se trata de política", sostuvo. El exsecretario también acusó que esta medida forma parte de un deterioro más amplio del sistema educativo en los últimos años , al mencionar la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo, recortes presupuestales y cambios en materiales educativos.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia a manifestarse en defensa del calendario escolar completo y del derecho a la educación de los estudiantes . "Sin educación no hay libertad, no hay prosperidad y no hay futuro", concluyó.

Sheinbaum aclara que todavía no existe una decisión definitiva sobre el nuevo calendario escolar

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este viernes en su conferencia matutina que, a pesar de la declaración realizada el día de ayer por el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, los ajustes al calendario escolar aún no están definidos.

“Es una propuesta la que hizo Mario Delgado que viene de los propios Estados de la República; no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación de las entidades y, a solicitud de los maestros, se planteó adelantar las vacaciones”, dijo.

Delgado tomó sus redes sociales el día de ayer jueves para señalar que el calendario escolar terminaría el 5 de junio por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas , integrado por todas las secretarias y secretarios de educación del país.

Aunque destacó que, más allá del torneo deportivo, los cambios correspondían a la “extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante los meses de junio y julio”.

Dentro de los ajustes se contemplaban las siguientes fechas:

Las labores administrativas terminan el 12 de junio.

El regreso será el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros, a fin de preparar el siguiente ciclo escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que la propuesta aún sigue en análisis. “Se tomó esa propuesta; no hay todavía un calendario definido. Es importante que los niños no pierdan clases. En el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país, ya que a muchos mexicanos nos gusta el futbol, estamos pendientes del Mundial”, añadió.

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