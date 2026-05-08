El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que la entidad no adelantará al próximo 5 de junio el cierre del ciclo escolar , como plantea la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y mantendrá actividades académicas hasta el 19 de junio.

Nuevo León mantendrá calendario escolar original

A través de su cuenta de X, el mandatario estatal consideró que la decisión federal representa una complicación para miles de madres y padres de familia, además de afectar el desarrollo educativo de niñas y niños.

"Sabemos que para muchas madres y padres de familia la decisión de la SEP federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero, sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos", escribió.

Estado argumenta condiciones propias para extender clases

García explicó que Nuevo León puede extender el calendario escolar debido a que el ciclo arrancó antes en la entidad.

Además, informó que del 22 de junio al 8 de julio las escuelas habilitarán talleres y campamentos deportivos con el fin de apoyar a las familias que necesiten espacios para sus hijos durante ese periodo.

Gobierno estatal defiende prioridad educativa

El gobernador sostuvo que la educación seguirá siendo una prioridad para Nuevo León y aseguró que trabajarán conjuntamente autoridades, docentes y familias para mantener a la entidad como uno de los referentes educativos del país.

"La educación de Nuevo León es una prioridad para todas y todos: Gobierno, maestras y maestros y familias. Queremos que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para educarse", expresó.

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Más Estados cuestionan propuesta federal

Con esta postura, Nuevo León se suma a otros gobiernos estatales que han manifestado reservas o rechazo a la propuesta federal de recortar el ciclo escolar 2025-2026, argumentando posibles afectaciones académicas, familiares y laborales.

¿Cuándo terminarán las clases del según la SEP?

El 7 de mayo de 2026, la Secretaría de Educación Pública propuso la modificación del calendario escolar a nivel nacional.

La dependencia argumentó que la medida busca proteger a los estudiantes y docentes de las temperaturas extremas, que han superado los 45 grados Celsius en al menos 14 estados del país, además de facilitar la logística por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Junto con el cierre de clases el 5 de junio, se estableció que las labores administrativas concluirán el 12 de junio y el regreso a las aulas para el ciclo 2026-2027 será el 31 de agosto.

EE