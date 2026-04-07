Senado recibe nombramiento de Roberto Velasco para ratificación como canciller

La designación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente fue recibida este martes por el Senado de manera formal para su ratificación, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

“Hace unos minutos recibimos el nombramiento que hace la Presidenta Claudia Sheinbaum al C. Roberto Velasco Álvarez como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores”, señaló en redes sociales la senadora mexicana.

Asimismo, dijo que el Senado analizará y ejercerá su facultad “exclusiva” para determinar su ratificación, la cual se prevé que ocurra el miércoles.

Te puede interesar: Salud reporta reducción del 66% en casos diarios de sarampión en México

Este martes, Velasco sostuvo una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

En ese encuentro, los grupos parlamentarios plantearon temas prioritarios en la agenda exterior del país, como la migración, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la relación bilateral con Washington y la geopolítica latinoamericana.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, señaló que Velasco ofreció “mucho diálogo y comunicación con el Senado”, aunque recordó que los detalles de su visión en política exterior se abordarán con mayor amplitud en la comparecencia programada para este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

Mier, por su parte, celebró la visita del canciller designado y difundió en redes sociales fotografías del encuentro con los coordinadores parlamentarios y con la presidenta del Senado.

El pasado 1 de abril, Sheinbaum anunció la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, de 75 años, a la titularidad de la SRE debido a motivos de salud.

En su lugar, fue nombrado Velasco, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretario de América del Norte de la SRE, y que es reconocido por el manejo de la agenda diplomática en la región.

Lee también: Pemex descarta riesgo en Dos Bocas tras reporte de presunta fuga

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB