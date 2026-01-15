Datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelan que la plaga del gusano barrenador ya no solo afecta a animales de producción, pues ha llegado a infectar a animales domésticos y a fauna silvestre.

Hasta el último mes de 2025 se confirmaron casos únicos de infecciones en especies silvestres como la aguililla pecho rojo (Buteo lineatus), el gavilán pollero, la paloma, el ciervo rojo, el búfalo de agua y el mono saraguato.

A estos registros se suma la información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que reportó al corte del 7 de enero un total de 692 casos activos de gusano barrenador en 14 estados del país.

Del total de infestaciones activas, 391 correspondieron a bovinos, 189 a caninos, 35 a equinos, 34 a suinos, que incluyen cerdos; 25 a ovinos, 13 a caprinos, cuatro a felinos y uno a aves, según el desglose de la autoridad sanitaria.

Con estas cifras, los animales domésticos representaron una proporción alta en los casos activos, pues en específico 193 infecciones se registraron en perros y gatos, lo que equivale a 27.9% del total nacional en ese periodo.

