Pensión ISSSTE: Pago de febrero 2026 ya tiene fecha, ¿cuándo depositan?

Apenas se dio a conocer el calendario completo de los pagos; conoce todos los detalles

Por: Oralia López

Este pago corresponde al segundo del ejercicio y forma parte de la programación establecida en el nuevo calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026. ESPECIAL / CANVA

Los beneficiarios de la Pensión ISSSTE (del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) ya pueden conocer de manera oficial las fechas en las que recibirán el depósito correspondiente a cada mes de 2026, incluido el pago de febrero. Conforme al calendario oficial de pagos publicado recientemente, el segundo depósito del año se realizará a partir del viernes 30 de enero.

Este pago corresponde al segundo del ejercicio y forma parte de la programación establecida en el nuevo calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026. La difusión de este importante documento busca que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas puedan planificar con anticipación sus finanzas personales y evitar imprevistos relacionados con el cobro de su pensión.

ESPECIAL / ISSSTE 
Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE 2026:

  • Enero | 2 de enero
  • Febrero | 30 de enero
  • Marzo | 27 de febrero
  • Abril | 27 de marzo
  • Mayo | 29 de abril
  • Junio | 29 de mayo
  • Julio | 29 de junio
  • Agosto | 30 de julio
  • Septiembre | 28 de agosto
  • Octubre | 30 de septiembre
  • Noviembre | 29 de octubre
  • Diciembre | 27 de noviembre

El calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026 incluye que el pago de la primera parte del aguinaldo de 2026 será en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entregará con el pago de diciembre el 27 de noviembre.

El ISSSTE, a través de su página oficial, asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.

