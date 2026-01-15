Papa León XIV expresa su deseo de visitar "pronto" México

El Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, reiteró este miércoles la invitación formal al Papa León XIV para que visite México, por lo que el Pontífice manifestó su "deseo e interés" en que el viaje se realice "pronto".

De acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, en una audiencia privada, Aguiar Retes planteó nuevamente al Pontífice la visita a México, invitación que ya le había hecho pocos días después del cónclave por el que fue electo en mayo de 2025.

Ante ello, según indicó la nota, León XIV se mostró agradecido y manifestó su interés de estar "pronto" en el país para "encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe".

El encuentro ocurre después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum hiciera pública una invitación oficial a León XIV durante una llamada telefónica realizada el 12 de diciembre de 2025, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, la segunda invitación formal del país.

La Mandataria ha impulsado gestiones para una visita papal desde el inicio del pontificado de León XIV, con una carta-invitación que entregó la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez en el Vaticano en mayo de 2025.

En el comunicado de la Arquidiócesis Primada de México se indicó que Aguiar Retes compartió con León XIV los avances y el desarrollo del proceso sinodal que se vive en la Iglesia local, como parte de un camino de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.

El texto añadió que el Papa agradeció "de manera especial" el trabajo y compromiso de sacerdotes, comunidades religiosas, agentes de pastoral y laicos, y animó a continuar fortaleciendo ese proceso.

Asimismo, León XIV expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la que —según el comunicado— se abre el tiempo de peregrinaciones de 2026 rumbo a la "Casita Sagrada" de la Morenita del Tepeyac.

