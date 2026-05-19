Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) canceló definitivamente el proyecto turístico "Perfect Day México", impulsado por la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

Alicia Bárcena, titular de la dependencia, anunció esta decisión histórica durante la presentación del Decálogo por una Basura Cero , donde dejó claro que el Gobierno federal prioriza la conservación ecológica sobre el desarrollo de infraestructura masiva.

"Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, conste que se llevan la primicia, sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar", adelantó la funcionaria.

Además, confirmó que la empresa estadounidense ya evalúa retirar su propuesta, pero subrayó que la autoridad ambiental tomó la determinación inamovible de negar los permisos correspondientes para proteger uno de los ecosistemas más frágiles del país.

�� #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

El megaproyecto pretendía transformar este tranquilo puerto de apenas tres mil habitantes en un centro de entretenimiento masivo con capacidad para recibir a 21 mil cruceristas diarios . La obra contemplaba una inversión superior a los 800 millones de dólares para construir toboganes gigantes, albercas y el río lento artificial más largo del mundo sobre un predio de 82 hectáreas.

Sin embargo, organizaciones como Greenpeace demostraron que la construcción implicaba la remoción de 17 hectáreas de manglar y alteraba de forma irreversible los flujos de agua subterránea que conectan directamente con el mar.

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Activistas, habitantes locales y defensores del medio ambiente orquestaron una campaña sin precedentes que acorraló a los desarrolladores del parque acuático. A través de la plataforma Change.org, la petición "Salvemos Mahahual" rompió récords al acumular casi 4.5 millones de firmas , convirtiéndose en la iniciativa más apoyada en la historia del sitio.

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Esta movilización digital masiva obligó a las autoridades federales, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, a revisar con lupa el expediente técnico y a escuchar las demandas de una comunidad que rechaza el modelo de turismo depredador que impera en otras zonas de Quintana Roo.

Los estudios independientes revelaron omisiones graves en los documentos que presentó la empresa Cielo Asoleado, filial de Royal Caribbean.

Mientras los promotores reportaron apenas 39 especies de fauna en la zona, los biólogos documentaron la presencia potencial de más de 300 especies, muchas de ellas con protección especial bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM-059), como el jaguar y la tortuga blanca.

Además, los expertos advirtieron que el poblado carece de la infraestructura necesaria para gestionar las seis mil toneladas anuales de basura que generaría la operación del complejo turístico.

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¿Por qué estalló esta crisis ambiental ahora?

Esta cancelación ocurre en un momento crítico para la política ambiental de México, donde el Gobierno actual enfrenta el reto mayúsculo de frenar el deterioro ecológico acelerado de la Península de Yucatán. Durante décadas, las autoridades aprobaron desarrollos turísticos bajo el esquema de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento técnico que evalúa los daños potenciales de una obra.

En el pasado, proyectos similares en Cancún y la Riviera Maya obtuvieron luz verde a pesar de sus deficiencias, lo que provocó la pérdida masiva de arrecifes y la contaminación del sistema kárstico, una red de cuevas y ríos subterráneos única en el mundo.

El caso de Mahahual marca un punto de inflexión porque las autoridades finalmente aplicaron el principio precautorio para proteger el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del planeta.

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La crisis estalló ahora porque la naviera ingresó su MIA regional en diciembre de 2025, justo cuando la conciencia ciudadana sobre el ecocidio en el sureste mexicano alcanzó su punto máximo.

La rápida organización de la sociedad civil impidió que el trámite avanzara en la opacidad y obligó a Semarnat a rechazar un modelo de negocio que prometía empleos a costa de sacrificar el patrimonio natural de la nación.

El futuro de Mahahual y las alternativas sostenibles

Royal Caribbean defendió su propuesta hasta el último minuto, argumentando que conservarían el 64% de las áreas naturales y generarían más de ocho mil empleos directos e indirectos . No obstante, la Semarnat mantuvo su postura firme e invitó a la compañía a buscar otros destinos en el país que ya cuenten con vocación para el turismo de masas, lejos de zonas de alta vulnerabilidad ecológica.

Esta resolución sienta un precedente legal y administrativo que obligará a los futuros inversionistas a replantear sus estrategias antes de intentar urbanizar los últimos refugios naturales del Caribe mexicano.

Los habitantes de Mahahual celebran esta victoria, pero reconocen que el puerto necesita inversiones urgentes para mejorar sus servicios básicos y su infraestructura municipal.

El desafío actual consiste en diseñar un plan de desarrollo urbano que fomente el turismo de bajo impacto, beneficie directamente a la economía local y garantice la supervivencia de los arrecifes coralinos.

La decisión de Semarnat demuestra que el crecimiento económico ya no justifica la destrucción ambiental, marcando el inicio de una nueva era para la conservación en México.

JM