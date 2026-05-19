General Motors producirá 80 mil vehículos para consumo nacional en México

General Motors (GM) anunció el 19 de mayo de 2026 la producción de 80 mil vehículos para el mercado nacional en sus plantas de Ramos Arizpe, Coahuila, a partir de 2027. Esta iniciativa, parte de una inversión de mil millones de dólares anunciada en enero, busca sustituir importaciones de Asia y forma parte del Plan México impulsado por el Gobierno federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante el anuncio realizado en el Complejo Toluca de General Motors, enfatizó la importancia de este plan. Lo calificó como una visión de creer y pensar firmemente en las y los trabajadores mexicanos, destacando la obligación de mantener una perspectiva positiva.

Sheinbaum Pardo subrayó que el trabajo conjunto es fundamental para el progreso del país . Recordó que el principal objetivo del Plan México es impulsar la producción nacional con el fin de reducir las importaciones, asegurando la permanencia y crecimiento de las empresas automotrices en el territorio.

Impulso a la economía nacional

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, afirmó que la producción de estos 80 mil vehículos salvaguardará una cantidad significativa de empleos. Además, esta medida generará mayor inversión y fomentará que un porcentaje más elevado de los automóviles se ensamble con componentes de fabricación local, confirmando la eficacia del Plan México.

Francisco Garza Rodríguez, presidente y director general de General Motors México, detalló los modelos específicos que se ensamblarán localmente. Se trata del Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo, cuya producción comenzará en las cinco plantas ubicadas en Ramos Arizpe, Coahuila, instalaciones que actualmente emplean a más de cinco mil personas.

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Garza Rodríguez reafirmó la confianza de la compañía en el país al señalar: "Creemos en México, invertimos en México y seguimos creciendo con México". La empresa acumula 30 años de presencia en el país, generando más de 23 mil empleos directos y sus cuatro complejos de manufactura impulsan de manera considerable el desarrollo regional.

General Motors también se apoya en un robusto ecosistema con una red de 650 proveedores nacionales, a quienes adquiere 28 mil millones de dólares anuales en partes y componentes. Asimismo, más de 700 ingenieros mexicanos diseñan y validan estos elementos tanto para el mercado local como para exportación a nivel mundial.

Fortalecimiento de la industria automotriz

La compañía mantiene una sólida presencia en el mercado con más de 300 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional y un portafolio que supera los 40 modelos de vehículos. El directivo también resaltó el compromiso de General Motors con la responsabilidad social, manifestado a través del fomento a la educación de calidad, el cuidado del medio ambiente y el apoyo a diversas comunidades.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el papel transformador de General Motors en la industria automotriz nacional. Subrayó que esta nueva iniciativa productiva reafirma la confianza de la empresa en la entidad y su capacidad de contribuir al desarrollo económico.

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