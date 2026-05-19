El megaproyecto Perfect Day de Royal Caribbean ha entrado en polémica en redes sociales, ya que esta visión de entretenimiento, que transforma parte de Mahahual, ubicado en Quintana Roo, con toboganes de 60 metros y ríos artificiales, choca frontalmente con la fragilidad de la selva maya. La supervivencia de manglares, dunas costeras y el delicado sistema de aguas subterráneas está en juego.

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La decisión legal y técnica recae completamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que actualmente tiene el proyecto bajo la lupa. El futuro de Mahahual depende de un análisis exhaustivo que definirá el modelo de desarrollo en la zona.

¿Qué evalúa exactamente la Semarnat de “Perfect Day”?

El proceso gira en torno a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento técnico presentado por la empresa. La autoridad ambiental no solo lee este reporte, sino que lo contrasta con la realidad. Su objetivo principal es determinar si la obra causará daños irreversibles a la biodiversidad del Caribe mexicano.

Según explica Greenpeace México, la evaluación de la Semarnat depende de tres pilares fundamentales:

La viabilidad de la información técnica de la empresa Los posibles impactos acumulados en el ecosistema Las más de 14 mil observaciones ciudadanas recopiladas durante la consulta pública que concluyó en marzo de 2026.

Al terminar este escrutinio, el gobierno federal solo tiene tres caminos legales. Puede otorgar una autorización total, emitir una aprobación condicionada con medidas estrictas de mitigación o dar una negativa rotunda si los daños ambientales resultan imposibles de compensar. La balanza aún no se inclina hacia ningún lado.

La presión de Greenpeace sobre Royal Caribbean

La organización ambientalista ha intensificado sus protestas, llegando incluso a desplegar mantas en el Palacio de Bellas Artes. Su mensaje es claro: exigen que se aplique el principio precautorio. Advierten que el proyecto contempla cimentaciones profundas que amenazan directamente al segundo arrecife de coral más grande del mundo y a especies protegidas.

Para comprender la magnitud de esta controversia, es vital revisar los datos duros del proyecto. La propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) reconoce afectaciones severas, como la pérdida de vegetación costera y la reducción permanente de hábitats para la fauna silvestre local, impactos que la empresa clasifica como irreversibles.

Royal Caribbean se pronuncia ante polémica de “Perfect Day”

Ante los hechos, Royal Caribbean defendió que el proyecto ya fue sometido a una evaluación de impacto ambiental presentada desde el año pasado y que actualmente sigue el proceso de revisión federal correspondiente en México.

“Para aclarar, nuestra evaluación de impacto ambiental se presentó el año pasado y está siguiendo el proceso federal correspondiente, al que se refirió hoy el Presidente”, explicó un portavoz de la organización.

Aclararon que el proyecto aún se encuentra en etapas iniciales de construcción. Aunque originalmente estaba previsto para inaugurarse en septiembre de 2027, el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, informó recientemente que el desarrollo abrirá en dos fases.

La primera etapa iniciará operaciones durante el último trimestre de 2027, mientras que el resto de las atracciones y servicios serán inaugurados gradualmente a lo largo de 2028.

Para finalizar, agregaron que "según las recientes declaraciones de Michael Bayley y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, parece que los planes para Perfect Day Mexico siguen adelante según lo previsto".

Con información de SUN y Greenpeace México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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