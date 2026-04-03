Marina combate sargazo en Quintana Roo; recolecta 16 mil toneladas

La Secretaría de Marina (Semar) informó este viernes 03 de abril del 2026 que se han recolectado 16 mil 797.40 toneladas de sargazo en municipios afectados de Quintana Roo por esta alga, sobre todo en Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.

¿Qué acciones implementó la Semar contra el sargazo en Quintana Roo?

De acuerdo con la Semar, en estas localidades se tienen desplegados 185 elementos y cuatro drones, también se mantienen empleadas 16 unidades de superficie, de las cuales uno es un Buque Sargacero Oceánico, 11 Buques Sargaceros Costeros y cuatro sargaceras anfibias.

Además, el organismo indicó que se cuenta con 18 embarcaciones menores de apoyo, así como siete mil 50 metros de barreras empleadas para la contención del sargazo .

La Semar señaló que el personal naval desplegado en la zona costera de Quintana Roo integra Grupos de Recolección Emergente en playas en Punta Norte de Isla Mujeres, en Bahía Petempich, Puerto Morelos, en la zona hotelera de Tulum y en la zona centro turística de Mahahual.

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¿Qué beneficios tiene el combate al sargazo en Quintana Roo?

Asimismo, aseguró que los beneficios de este trabajo conjunto se han visto reflejados en las playas de mayor afluencia turística en el estado de Quintana Roo al ofrecer una buena imagen ante turistas nacionales y extranjeros, lo que deriva en un posicionamiento favorable para el Estado.

La dependencia agregó que, gracias a la unión de esfuerzos coordinados y con el compromiso de las diferentes instancias involucradas desde nivel municipal, estatal y federal, sector empresarial y la población civil, hay una mejor coordinación y mejora en la implementación de la estrategia con la intención de mitigar los efectos del sargazo en las costas del Caribe mexicano.

JM

