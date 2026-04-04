La Semana Santa reporta números rojos respecto a los asesinatos en México. Esta es la actualización de las cifras hasta el Viernes Santo:

La Semana Santa 2026 acumula al momento 250 asesinatos en el país, del 30 de marzo al 3 de abril, un promedio de 50 víctimas al día , de acuerdo con el reporte preliminar de violencia homicida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al igual que el año pasado, el Viernes Santo se convirtió en el día más violento de este periodo religioso y vacacional al sumar 64 víctimas de homicidio doloso contra 67 del mismo día de 2025.

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En contraste, durante el Jueves Santo se registraron 31 muertes intencionales en el país, la segunda cifra más baja de víctimas de este delito de alto impacto en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el informe del conteo diario, elaborado a partir de los reportes de las fiscalías y procuradurías estatales, el lunes 30 de marzo se contabilizaron 50 asesinatos; martes 31 de marzo, 58; miércoles 1 de abril, 47; Jueves Santo 2 de abril, 31; Viernes Santo 3 de abril, 64, lo que da un total preliminar de 250 víctimas.

Estados más violentos durante Semana Santa

Faltando dos días para concluir la Semana Santa, los estados más violentos del 30 de marzo al 3 de abril son:

Estado de México, 24 asesinatos Guerrero, 20 Veracruz, 20 Guanajuato, 18 Chihuahua, 17 Sinaloa, 16 Tabasco, 14 Baja California, 12 Colima, 12 Morelos, 9

Cabe destacar que el Estado de México registró 10 asesinatos el pasado lunes, la cantidad más alta que lleva la entidad gobernada por la morenista Delfina Gómez en este año.

Matan a balazos a policía estatal en Colima

Un elemento de la Policía Estatal de Colima fue asesinado la tarde de este viernes en la comunidad de Los Asmoles ; el gobierno del estado informó que el elemento se encontraba en un punto de la carretera que comunica al municipio de Colima con Ixtlahuacán cuando fue agredido de manera directa por varios sujetos que llegaron a bordo de un vehículo .

Las autoridades condenaron el hecho y señalaron que la familia del elemento asesinado contará con todo el apoyo de la administración estatal.

Después de la agresión a tiros, el policía estatal recibió auxilio de paramédicos que lo trasladaron a recibir atención en un hospital; sin embargo, murió en el camino.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que realiza acciones en coordinación con otras corporaciones para dar con el paradero de los responsables.

La dependencia reiteró que la familia del agente caído tendrá acceso a todos los apoyos y beneficios de ley.

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