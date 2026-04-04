El Gobierno federal informó este 04 de abril del 2026 que ha logrado la recolección total de 894.2 toneladas de hidrocarburo en el Golfo de México, de las cuales 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar. Además, se implementará un Observatorio Permanente con la intención de monitorear las áreas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el mes pasado.

¿Cómo van las acciones del Gobierno federal tras el derrame de petróleo en el Golfo de México?

De acuerdo con el Grupo Interinstitucional, continúa el operativo con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón (siete en Tabasco y 25 en Veracruz), resultado de trabajos de limpieza, contención y monitoreo.

A través de la coordinación de tres mil 365 elementos de las dependencias que integran el Grupo Interinstitucional, se han llevado a cabo recorridos de manera reiterada en más de 630 kilómetros (km) de costa, así como operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.

Para la vigilancia y monitoreo se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos . En materia de contención, actualmente se encuentran 2 mil metros de barrera, y se encuentran en tránsito alrededor de 17 mil metros con la finalidad de apoyar los esfuerzos de contención.

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"De manera complementaria, se mantienen recorridos en distintas zonas, incluyendo la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, así como labores de inspección en embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos para evitar posibles vertimientos", indicó el Gobierno de México en un comunicado.

¿Qué se sabe del Observatorio Permanente del Golfo de México?

Por su parte, la Secihti coordina la creación e implementación de un Observatorio Permanente del Golfo de México, una iniciativa estratégica para monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales.

El Observatorio trabajará bajo un modelo integral q ue combina infraestructura de monitoreo en campo (boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y mareógrafos) con tecnología satelital, plataformas digitales y modelos predictivos para generar información científica en tiempo real.

El proyecto articula a las Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM); Autónoma de Baja California (UABC); y Veracruzana (UV), entre otras; así como al Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE); El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO) y dependencias públicas para traducir el conocimiento científico en soluciones en beneficio de México.

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"Su propósito es vincular a las comunidades de investigación y a los tomadores de decisiones para generar políticas públicas basadas en evidencia y fomentar la participación comunitaria", señaló.

Las autoridades indicaron que el Observatorio Permanente del Golfo de México tiene cuatro objetivos estratégicos:

Monitoreo del cambio climático.

Gestionar recursos de cuidado de la biodiversidad.

Impulsar acciones de seguridad industrial y ambiental.

Fomentar la ciencia ciudadana, involucrando a las comunidades y estudiantes en la recolección de datos para la investigación y la vigilancia ambiental.

¿Qué dependencias confirman el Grupo Institucional para atender el problema del derrame en el Golfo de México?

El Grupo Interinstitucional (GI) está conformado por las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.

JM