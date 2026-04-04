De nueva cuenta, los combustibles en México, entre ellos el diésel y la gasolina magna y premium, tendrán estímulos para la semana que va del 4 al 10 de abril de 2026. Estos son los detalles:

El Gobierno de México elevó al 81.2% el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable al diésel para la segunda semana de abril , en una nueva señal de contención ante el repunte de los combustibles provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con lo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el subsidio para la semana del 4 al 10 de abril al diésel subió desde el 70.28% en la semana previa hasta el 81.2% .

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Esto equivale a un estímulo de 5.9791 pesos por litro (0.33 dólares) y deja la cuota del IEPS en 1.3843 pesos por litro (0.08 dólares) .

Hacienda también mantuvo estímulos para las gasolinas: para la magna o regular tendrá un apoyo del 31.34%, mientras que la premium contará con uno del 18.48% .

La decisión confirma una tendencia de aumentos consecutivos en el apoyo al diésel .

Estímulos para combustibles en México

Tras arrancar marzo sin estímulo para ningún combustible, la ayuda al diésel pasó al 35.21% del 14 al 20 de marzo, luego al 61.80% del 21 al 27, al 70.28% del 28 de marzo al 3 de abril y ahora al 81.20%.

En ese mismo lapso, la magna y la premium también volvieron a recibir apoyos después de haber estado en cero, hasta alcanzar subsidios por el 31.34% y 18.48%, respectivamente.

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El ajuste ocurre en medio de una crisis energética global, donde el crudo mexicano se vende por encima de los 105 dólares por barril y el brent casi en los 110 dólares, mientras el mercado teme interrupciones prolongadas en Ormuz, paso por el que circula cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y gas.

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En este contexto, JPMorgan ha advertido que el petróleo podría superar los 150 dólares si persisten las disrupciones .

En paralelo, el Gobierno federal mantiene un acuerdo voluntario con los gasolineros para vender la gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro.

Además, en los últimos días ha pactado un esfuerzo adicional con los empresarios para contener también el diésel, para disminuir su precio a 28.3 pesos por litro, aunque la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo el 30 de marzo que entonces aún no existía un tope formal para ese combustible por su mayor complejidad.

Los esfuerzos para contener el precio del diésel llegan después de que este combustible rebasara los 31 pesos por litro, lo que despertó las alarmas en el sector del autotransporte por un posible efecto en las mercancías y servicios de pasajeros, así como en la inflación.

La decisión confirma una tendencia de aumentos consecutivos en el apoyo al diésel. SUN / ARCHIVO

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