Verificación vehicular en CDMX y Edomex: ¿Qué autos deben cumplir en abril 2026?

En la Ciudad de México y el Estado de México, la verificación vehicular forma parte de los requisitos obligatorios para los automovilistas, ya que permite controlar las emisiones contaminantes de los vehículos y contribuir a mejorar la calidad del aire. Esta medida busca reducir el impacto ambiental en zonas con alta circulación.

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Si tienes que realizar este trámite, es importante conocer qué autos deben cumplir con la verificación durante abril de 2026, así como los aspectos clave para hacerlo sin contratiempos.

¿Cómo queda el calendario de verificación en abril 2026?

La verificación vehicular consiste en una revisión tanto mecánica como visual de distintos elementos del automóvil. Durante este proceso se inspeccionan componentes como el tapón de gasolina, los filtros, el sistema de escape y se miden los niveles de emisión de gases contaminantes. Por ello, es recomendable realizar un mantenimiento previo para evitar contratiempos.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), existen algunos vehículos exentos de este trámite, como los eléctricos, híbridos y aquellos que cuentan con matrícula de auto antiguo, debido a sus características particulares.

Sin embargo, para el resto de los automóviles, el calendario de verificación correspondiente a abril de 2026 queda establecido de la siguiente manera:

Autos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 deberán cumplir con la verificación a más tardar el 30 de abril.

Autos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 cuentan con un periodo que inicia el 1 de abril y concluye el 31 de mayo para realizar este trámite.

¿Cómo realizar la verificación vehicular en abril 2026?

El primer paso es programar tu cita. En la Ciudad de México, este proceso se realiza a través de la plataforma oficial, donde puedes seleccionar el verificentro, así como la fecha y hora disponibles . Agendar con anticipación es clave para evitar retrasos o falta de disponibilidad.

Posteriormente, es necesario reunir la documentación requerida. Entre los documentos que debes presentar se encuentran una identificación oficial vigente, la tarjeta de circulación, el comprobante de la última verificación y, en caso de vehículos nuevos, una copia de la factura. El comprobante de pago se entrega generalmente el mismo día del trámite.

El día de la cita, se recomienda llegar con al menos 15 minutos de anticipación. En el verificentro se llevará a cabo la inspección del vehículo, que incluye tanto la revisión física como la medición de emisiones contaminantes, con el fin de determinar si cumple con la normativa ambiental.

Si el automóvil no aprueba la verificación, ya sea por fallas mecánicas o por exceder los límites de emisiones, será necesario realizar las reparaciones correspondientes y regresar dentro del periodo establecido, lo que permite evitar un nuevo pago completo.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular este 2026?

El costo de la verificación vehicular en la Ciudad de México es actualmente de $765 pesos. En el Estado de México, el precio varía dependiendo del tipo de holograma que obtenga el vehículo.

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Para el holograma 00, el costo es de $1 mil 196.56 pesos; para el holograma 0, de $588.32 pesos; mientras que para los hologramas 1 y 2, el costo es de $469.24 pesos.

Es importante considerar que no cumplir con esta obligación en tiempo puede generar diversas sanciones, como multas por verificación extemporánea, restricciones para circular e incluso infracciones adicionales, por lo que se recomienda atender el calendario correspondiente.

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