La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra de vacaciones, como millones de mexicanos que disfrutan de algunos días en esta Semana Santa. Pero ¿Qué hace? Esto es lo que se conoce sobre las actividades de la Mandataria mexicana:

Como parte del descanso que se tomó en Semana Santa, Sheinbaum Pardo compartió que tuvo una caminata junto a su esposo, Jesús María Tarriba .

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo reiteró sus mejores deseos a todas las mexicanas y todos los mexicanos en temporada de reflexión.

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"Una mañana de caminata con Jesús disfrutando la naturaleza. Mis mejores deseos a todas las mexicanas y mexicanos", escribió.

En la foto compartida, la Mandataria federal aparece vestida con ropa deportiva, gorra y audífonos .

La Presidenta Sheinbaum permanecerá en la Ciudad de México

La Presidenta de México informó anteriormente que durante los días de Semana Santa permanecería en la Ciudad de México junto con su esposo, periodo que aprovecharía para convivir con su familia, descansar y avanzar en la planeación de las actividades como las mañaneras.

Sheinbaum explicó que decidió quedarse en la capital del país junto con su esposo, para dedicar tiempo tanto a asuntos personales como laborales .

"Ahora en Semana Santa decidí con Jesús, mi esposo, que nos íbamos a quedar aquí en la Ciudad de México. Voy a aprovechar para visitar a mi nieto Pablo y a mi hijo Rodrigo", expresó.

Sheinbaum también trabajará en estos días “libres”

La titular del Ejecutivo federal señaló que también utilizará estos días para organizar temas relacionados con su agenda pública, particularmente la planeación de las conferencias matutinas correspondientes al mes de abril.

"Voy a aprovechar para realizar algunas cuestiones de planeación para las próximas semanas, por ejemplo, las mañaneras de todo el mes de abril, y al mismo tiempo descansar un poco y pasarla con mi esposo Jesús", comentó.

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También en su momento envió un mensaje a la ciudadanía con motivo del periodo vacacional, deseando que las familias mexicanas puedan convivir y disfrutar estos días.

"Este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, les deseo que la pasen con su familia. Mucho cariño a todas y todos, y que tengan unas buenas vacaciones", expresó.

En la foto compartida, Sheinbaum aparece vestida con ropa deportiva, gorra y audífonos. FACEBOOK / Claudia Sheinbaum Pardo

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