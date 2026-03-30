La Semana Santa arrancó y para el mundo católico esto tiene un profundo significado espiritual. Cada día contiene un significado importante y hoy te compartimos el del “Lunes de la Autoridad”.

Hoy es lunes de Semana Santa. El tiempo de oración, penitencia y reconciliación llegó para millones de católicos alrededor del mundo, pero ¿Cómo se conmemora este Lunes Santo?

Lunes Santo o "Lunes de Autoridad"

Ayer, Domingo de Ramos, comenzó la Semana Santa en su edición de 2026, la fecha más importante para el mundo católico que obliga a la oración y penitencia; donde cada día tiene un significado especial, como el de hoy lunes, conocido también como el "Lunes de Autoridad".

Este lunes 30 de marzo coincide con la Semana Santa, lo que lo convierte en "Lunes Santo", es decir, el segundo día de esta temporada. También recibe el nombre de "Lunes de Autoridad" porque, como asegura el diario católico Aciprensa, "el Señor Jesús, en medio del trance de estos días decisivos, revela en qué radica su autoridad sobre el género humano y toda la creación" .

En otras palabras, este mote deriva de un episodio en el que la autoridad de Jesucristo fue desafiada por un grupo de ancianos y sacerdotes, mientras enseñaba en el templo . Por esta razón, este día es llamado así, porque Jesús muestra su poder ante el pueblo y la naturaleza.

¿Qué se debe hacer en los "días santos"?

Según las creencias católicas, estos días deberían estar dedicados a la oración y reflexión sobre Jesús y la forma en la que se entregó al martirio para salvar al mundo.

Además, Aciprensa señala que "así como el Lunes Santo recibe el nombre de 'Lunes de la Autoridad', el Martes Santo es el 'Martes de la Controversia', y el Miércoles Santo, 'Miércoles de la Traición'" .

¿Qué se conmemora el Lunes Santo?

Este día, el "Lunes de Autoridad", también se conmemora el momento en que Jesús ejecutó la purificación del templo y mostró su autoridad frente al pueblo . La historia cuenta que fue el día en que expulsó a varios comerciantes del recinto santo.

De acuerdo al Evangelio de San Mateo, Cristo, lleno de cólera, expulsó a los mercaderes del templo en Jerusalén para después afirmar: "Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones".

Además, se recuerda el momento en que María de Betania "tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús en los pies y le aplicó en su cabellera. Y la casa se llenó de fragancia".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA