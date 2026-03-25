Como parte de una iniciativa federal que busca facilitar el desplazamiento de estudiantes y docentes durante las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que ofrecerá descuentos en servicios de autotransporte federal y ferroviario.Ante la proximidad del periodo vacacional, la dependencia señaló que aplicará rebajas en el costo de los boletos a pasajeros que se identifiquen como estudiantes o maestros, beneficiando a miles de personas que se trasladan tras la suspensión de actividades escolares.De acuerdo con la SICT, los descuentos estarán disponibles a partir del lunes 30 de marzo y permanecerán hasta el viernes 10 de abril, cubriendo así los días de descanso establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).Según informó la institución, los estudiantes podrán obtener un 50% de descuento en el costo final de su traslado, mientras que los maestros contarán con una rebaja del 25%.Para hacer válido el beneficio, los interesados deberán acreditar su pertenencia a la comunidad académica mediante una credencial vigente o un documento oficial que los identifique como alumnos o docentes.La SICT detalló que el beneficio aplica únicamente para alumnos y maestros de instituciones incorporadas al sistema educativo de la SEP, así como universidades e institutos de todo el país, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de Bachilleres y escuelas afiliadas.Esto incluye a estudiantes de nivel básico (inicial, preescolar, primaria y secundaria), medio superior (bachillerato) y superior (licenciatura y posgrado), así como a docentes que formen parte de estas instituciones.Con esta medida, el Gobierno federal no solo busca aliviar el gasto de estudiantes y docentes durante el periodo vacacional, sino también incentivar una movilidad más accesible y ordenada en todo el país, ya que al reducir el costo del transporte, se facilita que miles de personas puedan trasladarse para reunirse con sus familias, realizar actividades académicas o aprovechar el descanso sin que el factor económico sea una limitante.Con información de Jorge Velazco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP