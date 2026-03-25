Como parte de una iniciativa federal que busca facilitar el desplazamiento de estudiantes y docentes durante las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que ofrecerá descuentos en servicios de autotransporte federal y ferroviario.

Ante la proximidad del periodo vacacional, la dependencia señaló que aplicará rebajas en el costo de los boletos a pasajeros que se identifiquen como estudiantes o maestros , beneficiando a miles de personas que se trasladan tras la suspensión de actividades escolares.

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De acuerdo con la SICT, los descuentos estarán disponibles a partir del lunes 30 de marzo y permanecerán hasta el viernes 10 de abril, cubriendo así los días de descanso establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuánto descontarán en transporte por Semana Santa?

Según informó la institución, los estudiantes podrán obtener un 50% de descuento en el costo final de su traslado, mientras que los maestros contarán con una rebaja del 25%.

Para hacer válido el beneficio, los interesados deberán acreditar su pertenencia a la comunidad académica mediante una credencial vigente o un documento oficial que los identifique como alumnos o docentes.

¿Qué personas podrán recibir el descuento en transporte?

La SICT detalló que el beneficio aplica únicamente para alumnos y maestros de instituciones incorporadas al sistema educativo de la SEP, así como universidades e institutos de todo el país, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de Bachilleres y escuelas afiliadas.

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Esto incluye a estudiantes de nivel básico (inicial, preescolar, primaria y secundaria), medio superior (bachillerato) y superior (licenciatura y posgrado), así como a docentes que formen parte de estas instituciones.

Con esta medida, el Gobierno federal no solo busca aliviar el gasto de estudiantes y docentes durante el periodo vacacional, sino también incentivar una movilidad más accesible y ordenada en todo el país , ya que al reducir el costo del transporte, se facilita que miles de personas puedan trasladarse para reunirse con sus familias, realizar actividades académicas o aprovechar el descanso sin que el factor económico sea una limitante.

Con información de Jorge Velazco

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