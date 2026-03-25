Durante el XXI Seminario Internacional de Huracanes, que se realiza en Mérida, meteorólogos advirtieron que, con base en registros históricos, al menos cinco ciclones tropicales podrían tocar tierra en la temporada de huracanes 2026.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, destacó la importancia de fortalecer las medidas de prevención ante estos fenómenos, cuya temporada iniciará en junio en el océano Atlántico y el Mar Caribe.

El especialista indicó que será en abril cuando se presente el pronóstico oficial de ciclones , tras una reunión con autoridades de Protección Civil, en la que se definirán las perspectivas tanto para la cuenca del Atlántico como del Pacífico.

¿En dónde impactan los huracanes?

Comentó que los registros históricos entre 1964 y 2025 muestran una incidencia constante de estos sistemas, con un promedio anual de tres ciclones que impactan la costa del Pacífico y dos en el Atlántico, lo que respalda la estimación de posibles impactos para el próximo año.

Asimismo, manifestó que se desarrollan nuevas herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo y la difusión de información, "así como modelos más precisos para anticipar trayectorias y zonas de riesgo, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades".

¿Por qué es alta la incidencia de impacto en México?

La estimación de cinco ciclones impactando territorio nacional se alinea con la climatología histórica documentada por el Gobierno de México y la Conagua.

En los últimos 50 años, el país ha recibido el impacto directo de aproximadamente 5.4 ciclones tropicales por año, sumando ambas costas.

Esta alta incidencia se debe a la ubicación geográfica de México, que lo convierte en una de las pocas naciones vulnerables a dos cuencas activas simultáneamente: el Pacífico Nororiental y el Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe).

Es importante destacar que la distribución de estos impactos no es uniforme. Históricamente, la cuenca del Pacífico tiende a ser más activa y presenta una temporada más larga, iniciando oficialmente el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico arranca el 1 de junio.

Los Estados con mayor probabilidad de impacto directo incluyen a Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo, lo que explica la relevancia de realizar este seminario en Mérida, un punto neurálgico para el monitoreo del Caribe.

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