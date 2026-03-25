Cofepris alerta por medicamentos robados y falsificados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó tres alertas sanitarias tras detectar el robo, falsificación y venta ilegal de distintos medicamentos en el país, advirtiendo riesgos importantes para la salud de la población.

El primer caso involucra al medicamento Eufenil Forte, el cual fue robado en la autopista México-Puebla. El lote afectado es el 24L00027, en presentación de cajas con 10 cápsulas. Según la autoridad, este producto representa un peligro, ya que no se puede garantizar que haya sido transportado o almacenado adecuadamente tras el robo, lo que compromete su calidad, seguridad y eficacia.

En una segunda alerta, la Cofepris informó sobre el robo de dos medicamentos de Laboratorios Best en la autopista Querétaro-Irapuato. Se trata de Ginatrifil, lote 2411063, y Ditizidol Forte, lote 2411238. Al igual que en el caso anterior, se desconoce su manejo posterior al robo, por lo que su consumo puede implicar riesgos.

Finalmente, la tercera alerta corresponde a la falsificación y comercialización ilegal de Prolia en presentación de 60 mg/mL en jeringa prellenada. Los lotes identificados son 2749920, 9053760, 6637000 y 1174358A. Este último estaba destinado al mercado de Turquía, por lo que no cumple con la normativa de etiquetado en México y no está autorizado para su venta en el país.

La Cofepris hizo un llamado a la población a no adquirir ni utilizar estos productos, y en caso de tenerlos, reportarlo de inmediato a las autoridades sanitarias para evitar posibles daños a la salud.

MF