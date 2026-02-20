Semana Santa 2026: Fechas clave para la Cuaresma

La Cuaresma, que es un periodo de 40 días de preparación espiritual que culmina con la llegada de la Pascua, en México este 2026 inició oficialmente el pasado 18 de febrero Miércoles de Ceniza, fecha que prepara espiritualmente para la próxima Semana Santa que este año será del 29 de marzo hasta el 4 de abril. Pero además de las fechas ya mencionadas hay más días que resultan clave para el periodo de la Cuaresma, la cual tiene que ver con las creencias y ritos religiosos de la iglesia católica, que conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El calendario marca hitos importantesEl calendario litúrgico de este año se distribuye de la siguiente manera:Fuera de la tradición religiosa, en el sector educativo las semanas Santa y de Pascua a su vez coinciden con el periodo vacacional para estudiantes de nivel básico, lo que facilita a las familias católicas a realizar las actividades y asistir a las misas especiales que las comunidades católicas suelen organizar.La Semana Santa de 2026 se perfila como un periodo crucial para la consolidación turística de México, impulsada tanto por el turismo doméstico como por la llegada de visitantes internacionales atraídos por las celebraciones religiosas y los destinos de playa. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR