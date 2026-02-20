Semana Santa 2026: Fechas clave para la Cuaresma

La Cuaresma, que es un periodo de 40 días de preparación espiritual que culmina con la llegada de la Pascua, en México este 2026 inició oficialmente el pasado 18 de febrero Miércoles de Ceniza, fecha que prepara espiritualmente para la próxima Semana Santa que este año será del 29 de marzo hasta el 4 de abril.

Pero además de las fechas ya mencionadas hay más días que resultan clave para el periodo de la Cuaresma, la cual tiene que ver con las creencias y ritos religiosos de la iglesia católica, que conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El calendario marca hitos importantes

Fechas clave de 2026

El calendario litúrgico de este año se distribuye de la siguiente manera:

Miércoles de Ceniza (18 de febrero) : Marca el inicio oficial de la Cuaresma. Es un día de ayuno y abstinencia donde se impone ceniza como símbolo de humildad y conversión.

: Marca el inicio oficial de la Cuaresma. Es un día de ayuno y abstinencia donde se impone ceniza como símbolo de humildad y conversión. Viernes de Cuaresma : Días de abstinencia obligatoria de carne roja (20 y 27 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo).

: Días de abstinencia obligatoria de carne roja (20 y 27 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo). Domingo de Ramos (29 de marzo) : Inicio de la Semana Santa, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

: Inicio de la Semana Santa, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jueves Santo (2 de abril) : Conmemoración de la Última Cena.

: Conmemoración de la Última Cena. Viernes Santo (3 de abril) : Día de ayuno y abstinencia en recuerdo de la crucifixión y muerte de Jesús.

: Día de ayuno y abstinencia en recuerdo de la crucifixión y muerte de Jesús. Domingo de Resurrección (5 de abril): Fin de la Cuaresma y celebración de la Pascua.

Fuera de la tradición religiosa, en el sector educativo las semanas Santa y de Pascua a su vez coinciden con el periodo vacacional para estudiantes de nivel básico, lo que facilita a las familias católicas a realizar las actividades y asistir a las misas especiales que las comunidades católicas suelen organizar.

La Semana Santa de 2026 se perfila como un periodo crucial para la consolidación turística de México, impulsada tanto por el turismo doméstico como por la llegada de visitantes internacionales atraídos por las celebraciones religiosas y los destinos de playa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR