Crisis ambiental en CDMX: Acusan a las autoridades de 'normalizar' el aire sucio

Actualmente en la Ciudad de México hay una contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México en fase I. Ya son cuatro días sin aire limpio en todo lo que va del 2026 y las autoridades se han mantenido “normalizando el mal estado de la calidad del aire”, según manifestó el coordinador de la campaña de calidad del aire del organismo civil El Poder del Consumidor, Stephan Brodziak.

Brodziak de igual manera afirmó que durante 2025 se registraron cinco contingencias por ozono, mientras que, en 2024, 11.

"A pesar de ello no se ha hecho ningún cambio de fondo que nos lleve a limpiar el aire que respiramos. El problema no es el clima, el verdadero problema es la falta de voluntad política para implementar los cambios que sabemos que se necesitan y que no son un botín político a corto plazo ", señaló en un comunicado.

No hay estrategias para reducir la contingencia

Además el coordinador indicó que la recurrencia de contingencias demuestra que no existe una estrategia estructural coherente para reducir la base emisora de precursores de ozono. "Se sigue operando con medidas reactivas (Hoy No Circula ampliado, restricciones temporales), pero no se están tomando decisiones de fondo en tres dimensiones críticas".

Afirmó que el ozono está asociado con el incremento en hospitalizaciones respiratorias, agrava el asma y la enfermedad obstructiva crónico pulmonar (EPOC), disminuye la función pulmonar, incrementa el riesgo cardiovascular en poblaciones vulnerables, especialmente en niñas y niños, mujeres embarazadas y en adultos mayores, bajo peso al nacer, entre otras afecciones respiratorias, y también puede causar la muerte. Cada contingencia implica un aumento medible en riesgo sanitario.

Para la ONG, desincentivar el uso del coche y la motocicleta particular es una estrategia sanitaria y climática, además de atacar las emisiones de gas y de solventes.

Sin embargo, destacó que sin un cambio profundo en transporte, energía y planeación territorial que reduzcan las emisiones estructurales de la zona metropolitana, las contingencias seguirán siendo parte del calendario anual y la población seguirá pagando el costo en salud, años de vida saludable perdidos y muerte. El aire limpio debe convertirse en política pública estructural, no en reacción temporal.

"La contaminación del aire en CDMX y Zona Metropolitana es uno de los problemas ambientales más estudiados. Sabemos muy bien qué produce esta contaminación, qué necesitamos hacer para prevenirla y en muchos casos contamos ya con marcos jurídicos que no solo posibilitan, sino que mandatan a las autoridades a actuar para garantizar el derecho humano a un medio ambiente limpio", dijo Areli Carreón, de Bicitekas A.C. y Mamás y Papás por el Clima.

Autoridades normalizan la mala calidad del aire

Agregó que las acciones de gobierno durante varias administraciones han sido desarticuladas, parciales, poco relevantes y en muchos casos pobremente implementadas, sin seguimiento, evaluación ni presupuestos adecuados. Si queremos prevenir la contaminación que es la forma más costo efectiva y eficiente para garantizar la salud pública es imperativo dejar de posponer las acciones que sabemos que funcionan.

"Los tres ámbitos de gobierno y la Comisión Ambiental Megalopolitana (CAME) deben coordinar esfuerzos para informar al público adecuadamente para prepararnos todos a realizar las transformaciones indispensables para lograr aire limpio para todas las personas".

En su oportunidad, Anaid Velasco, gerente de Investigación y Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), comentó que:

"Llevamos décadas hablando de este tema y proponiendo soluciones para mejorar la calidad del aire, pero en cuanto empieza la temporada de lluvias todo el mundo parece olvidarse del problema, especialmente el gobierno. Respirar aire limpio es parte de nuestros derechos a un medio ambiente sano y a la salud, y requiere la planeación e implementación, de forma coordinada, de políticas públicas y presupuestos integrales, a nivel de la megalópolis, manteniendo la visión de llegar a ser ciudades sustentables y bajas en carbono".

