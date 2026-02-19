Caos en Argentina: Enfrentamientos en Congreso por reforma de Milei

Este jueves comenzaron las huelgas por parte de sindicatos y grupos políticos opositores quienes están en contra de las modificaciones a la reforma laboral. Efectivos de seguridad y manifestantes se enfrentaron en las afueras del Congreso argentino, mientras los diputados debatían el proyecto de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei , la cual se considera como una quita de derechos para los trabajadores.

¿Qué ocurrió en las manifestaciones afuera del Congreso?

Los manifestantes, muchos pertenecientes a gremios y agrupaciones políticas de izquierda, intentaron derribar un vallado policial y arrojaron piedras y botellas a los policías. En respuesta, las fuerzas de seguridad avanzaron con un camión hidrante y gases lacrimógenos. Varios manifestantes fueron detenidos por las fuerzas del orden.

El debate en el Congreso transcurría mientras tenía lugar un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical.

EFE/J. I.Roncoroni

La CGT había convocado a una huelga sin movilización durante el debate legislativo. Sin embargo, varios de los gremios que la integran, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado, se manifestaron en las calles.

"Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo un paro de 36 horas con movilización", dijo Abel Furlán, titular de la UOM, durante un discurso en la céntrica Avenida de Mayo.

La demostración de fuerza de la CGT busca hacer naufragar en el Congreso el proyecto de reforma laboral que los gremios consideran regresivo para los derechos de los trabajadores.

La iniciativa ya cuenta con la aprobación del Senado y empezó a debatirse pasado el mediodía en la Cámara de Diputados. Hasta última hora del miércoles el oficialismo negoció con bloques de la oposición el apoyo al proyecto que en sus ejes principales propone bajar los costos laborales y limitar el derecho a la huelga. Se espera un largo debate, por lo que se votaría cerca de la medianoche.

Paro total de 24 horas

El paro, el cuarto contra Milei, se cumplía con alto acatamiento por la decisiva adhesión de los gremios del transporte. En Buenos Aires los trenes de pasajeros y el metro no circulaban, mientras unas algunas líneas de autobuses contaban con un servicio mínimo.

La mayoría de los aviones permanecían en tierra en sus dos aeropuertos, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos locales e internacionales.

Los hospitales funcionaban con servicios limitados y no había actividad en establecimientos educativos, bancos ni recolección de residuos. También se adhirieron empleados estatales, los obreros de la construcción y de industrias.

La actividad en comercios se vio resentida en las zonas cercanas a las estaciones de trenes y centros de trasbordo del transporte público. Sin embargo, la mayoría de las tiendas estaban abiertas en el resto de los barrios.

EFE/J. I. Roncoroni

Reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei

El mandatario considera crucial la reforma de la legislación laboral argentina, de más de medio siglo de antigüedad, para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores tienen un empleo informal.

Los sindicatos argumentan que la ley debilitará las protecciones tradicionales de los trabajadores al reducir las indemnizaciones por despido, tradicionalmente elevadas; ampliar a más actividades la calificación de esencial —lo que obliga a los gremios a ofrecer servicios mínimos en caso de huelga— y habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas desde las ocho actuales.

Según estimaciones sindicales, aproximadamente el 40% de los 13 millones de trabajadores registrados de Argentina pertenecen a sindicatos y muchos están estrechamente aliados con el peronismo, que dominó la escena política durante décadas.

Milei, quien se encuentra en Washington para la reunión inaugural de la iniciativa de la Junta de Paz impulsada por su aliado Donald Trump, decidió avanzar en la reforma tras el triunfo en las elecciones de medio término en octubre que le permitieron al partido gobernante La Libertad Avanza ampliar sus bancas en el Congreso.

El gobierno aspiraba a que la reforma se convierta en ley esta semana, pero el rechazo de la oposición a un controvertido artículo sobre licencias por enfermedad lo forzó a conceder ajustes al texto procedente del Senado para garantizarse los votos.

El artículo en cuestión modificaba el régimen de licencias médicas al reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.

Con su eliminación, si el proyecto es aprobado en la cámara baja deberá regresar al Senado para su sanción definitiva la próxima semana.

El debate por la reforma laboral ocurre en momentos en que crece la frustración por la desigual recuperación económica bajo el gobierno de Milei, quien ha logrado desacelerar una galopante inflación mediante un estricto plan de ajuste fiscal, pero con empleo, consumo y salarios estancados.



