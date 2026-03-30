Con motivo de la 183 Representación del Viacrucis de Iztapalapa en esta Semana Santa 2026, autoridades capitalinas desplegaron un operativo conformado por más de nueve mil policías para resguardar la seguridad de los visitantes a lo largo de toda la semana de actividades.

¿Qué se sabe del operativo para el Viacrucis de Iztapalapa esta Semana Santa 2026?

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, precisó que desde este 29 de marzo del 2026, con la celebración del Domingo de Ramos, arrancó el despliegue de nueve mil 188 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acompañados por 549 vehículos ; los elementos realizarán labores de vigilancia y apoyo durante toda la semana y hasta el 4 de abril.

ACCIONES ESPECIALES PARA JUEVES Y VIERNES SANTO EN IZTAPALAPA:

Asimismo, Vázquez Camacho indicó que el jueves 2 de abril, a partir de las 14:00 horas, se llevarán a cabo recorridos por los ocho barrios de Iztapalapa y en la zona donde se realizará el inicio de la representación.

Asimismo, el viernes 3 de abril, a partir de las 13:00 horas que se realizará el "Viacrucis" se desplegarán tres mil 281 efectivos que estarán apoyados con 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas y tres helicópteros del grupo Cóndores.

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¿Por qué es importante el Viacrucis de Iztapalapa 2026?

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este año la representación tiene "un significado especial" al ser la primera vez que se realiza tras el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Por parte de la alcaldía, la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez, precisó que se desplegaron cinco mil 347 personas más el personal de limpia, que serán unas mil 400 personas cada día.

JM

