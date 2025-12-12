La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en la alcaldía Iztapalapa, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con ello, México suma 13 costumbres y tradiciones en la lista.

"Nueva inscripción en la lista del Patrimonio Inmaterial: La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, en México. Felicidades", señaló la UNESCO durante la Vigésima Sesión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en Nueva Delhi, India.

La alcaldesa Aleida Alavez, quien asistió a la sesión, dijo que el punto principal por el que la UNESCO hizo la declaratoria fue por el carácter de organización comunitaria. En entrevista, Alavez destacó que se tomaron en cuenta las 182 representaciones ininterrumpidas, incluso se realizó sin público en 2020 y 2021 durante la pandemia de Covid-19.

"Esta nominación nos demanda que la representación cada vez tendrá que ser más de carácter y de calidad mundial. Se tendrá que llevar a cabo de tal manera que se preserve esta tradición y cuenten con ello", afirmó la alcaldesa.

Añadió que el siguiente año se rehabilitará la macroplaza de Iztapalapa, donde se llevan a cabo escenificaciones como la última cena y la sentencia de Jesucristo, así como del Jardín Cuitláhuac y las calles por donde pasa el viacrucis.

Comentó que el próximo año, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) local, se establecerán las acciones necesarias para salvaguardar el Cerro de la Estrella, donde cada año se representa la crucifixión de Jesús de Nazaret.

El vicepresidente del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa (Cossiac), Joaquín Rueda, señaló que tras la declaratoria, que buscaron formalmente desde hace tres años, será necesario preservar principalmente la procesión, que "es donde se originó todo". También que la macroplaza donde se realizan varias escenas se conserve en buen estado y que no se invada el predio de la pasión en el Cerro de la Estrella.

Joaquín Rueda adelantó que este viernes la UNESCO entregará el reconocimiento físico, el cual será guardado por la Federación en su bóveda y generará tres copias, una para el Gobierno capitalino, otra para la alcaldía Iztapalapa y una más para el Cossiac.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la declaratoria. "Un reconocimiento que honra la fe, la tradición y la identidad de un pueblo que año con año mueve el corazón de México. Felicidades, Iztapalapa. Este logro es de todas y todos", escribió en su cuenta de X.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también celebró el reconocimiento y destacó el trabajo de quienes por años han promovido esta representación.

Así se ha transformado esta tradición en Iztapalapa con los años

1521: Fray Martín de Valencia hace la primera representación con actores franciscanos. La conmemoración de Semana Santa en Iztapalapa comienza en la época virreinal motivadas por los frailes franciscanos que, mediante el "teatro evangelizador", catequizan a los indígenas.

Fray Martín de Valencia hace la primera representación con actores franciscanos. La conmemoración de Semana Santa en Iztapalapa comienza en la época virreinal motivadas por los frailes franciscanos que, mediante el "teatro evangelizador", catequizan a los indígenas. 1843: La pasión de Cristo en Iztapalapa se realiza desde 1843 con actores locales. Surge de una promesa al Señor de La Cuevita a cambio de ayuda tras una epidemia de cólera.

La pasión de Cristo en Iztapalapa se realiza desde 1843 con actores locales. Surge de una promesa al Señor de La Cuevita a cambio de ayuda tras una epidemia de cólera. 1914: La escenificación está a punto de suspenderse por la Revolución Mexicana, pero el general Emiliano Zapata ordena que se realice.

La escenificación está a punto de suspenderse por la Revolución Mexicana, pero el general Emiliano Zapata ordena que se realice. 2020: Por la pandemia de Covid-19, la celebración de Semana Santa es a puerta cerrada, sólo televisada. La representación en las calles se suspende para evitar contagios.

AO

