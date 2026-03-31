Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este martes 31 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 7 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla