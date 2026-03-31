Martes, 31 de Marzo 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este martes 31 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 7 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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