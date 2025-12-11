Pasión de Cristo en Iztapalapa: Esto dijo Clara Brugada tras haber sido reconocida por la UNESCO

La UNESCO reconoció a La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante su vigésima sesión, este 10 de diciembre de 2025, en la ciudad de Nueva Delhi, India.

El anuncio lo dieron la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI). Este logro que rectifica la importancia cultural de esta representación, que tiene años de tradición en Iztapalapa.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, afirmó que es “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria” .

“Es una tradición que ha sabido mantenerse viva a lo largo de generaciones, siempre desde la devoción y el compromiso colectivo. Un ejemplo vivo de cómo el patrimonio inmaterial une, inspira y fortalece a la comunidad” . Agregó Claudia Curiel.

El impulso de la comunidad de Iztapalapa y del comité organizador del viacrucis, han sido de vital importancia para lograr el gran reconocimiento que tiene, pues son ocho barrios que participan activamente para que la representación se realice y sea un éxito.

¿Qué dijo Clara Brugada?

Clara Brugada, la jefa de Gobierno de CDMX, celebró este hecho y reconoció a todos los involucrados que hacen posible la representación, además de enfatizar que en su gobierno, se otorgará lo necesario para que las ocho comunidades que se involucran en el proceso, puedan organizarla y llevarla a cabo.

"Hoy celebramos un acontecimiento que honra la historia viva de nuestra ciudad y el país; La Gran Representación de Semana Santa en Iztapalapa, ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y reconoce la fuerza, la identidad y la permanencia cultural de los ocho barrios de Iztapalapa. Y de parte del gobierno de la ciudad, quiero decirles que cuenten con nosotros para que está tradición pueda mantenerse viva, y todo lo que requieran para ello ¡Que vivan los barrios de Iztapalapa!, ¡Que vivan sus tradiciones!, ¡Que viva la representación de la semana santa!" festejó la mandataria.

También la jefa de gobierno llamó a la Pasión de Cristo como un símbolo mundial de identidad, resistencia cultural y organización social. Cuya tradición en Iztapalapa remonta al siglo XIX, cuando una epidemia de colera atormentó a la comunidad de aquella zona, y pidiendo al Señor de la Cuevita un milagro para detener la epidemia, fue que en agradecimiento comenzaron la tradicional puesta en escena de la pasión.

