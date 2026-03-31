Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 31 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

