Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 31 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 5 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Zapopan