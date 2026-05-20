SEJ: Estos son los municipios que tomarán clases a distancia tras anuncio del calendario

La Secretaría de Educación Jalisco anunció este miércoles los ajustes en la modalidad de clases para distintos municipios del estado, luego de dar a conocer el calendario escolar y las medidas previstas para el cierre del ciclo.

Con motivo de la próxima celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, de la cual Jalisco será una de las sedes, la SEJ emitió un calendario escolar especial que contempla la transición temporal a actividades educativas a distancia.

La medida responde a la compleja logística de movilidad y seguridad que implica la realización de este evento deportivo internacional, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de la comunidad escolar durante los días en que se disputen los partidos de la fase de grupos del Mundial en el estado.

Como parte de esta estrategia, algunas escuelas pasarán temporalmente a clases a distancia con el objetivo de garantizar la continuidad académica y atender las condiciones específicas de cada región.

Municipios que tomarán clases a distancia

El 11 de junio se realizarán actividades educativas a distancia en todo el estado.

Los días 18, 23 y 26 de junio los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez tomarán clases a distancia.

Para ello, se desarrollarán actividades que permitan dar continuidad a los contenidos contemplados en la planeación didáctica del personal docente, las cuales podrán ser realizadas de manera autónoma por las y los estudiantes.

Otras fechas a tener en cuenta para el fin del ciclo escolar:

El viernes 26 de junio se suspenden clases para los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) por Consejo Técnico Escolar.

Finalmente el fin de clases ordinarias en las aulas será el martes 30 de junio.

A pesar de los ajustes logísticos, las autoridades educativas han buscado darle un enfoque pedagógico a la situación. A través de sus comunicados oficiales, la Secretaría de Educación Jalisco invitó a la comunidad escolar a “aprovechar la justa deportiva como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes”.

SEJ

La dependencia enfatizó que los días de clases a distancia no son días de asueto, sino que los docentes diseñarán actividades autogestivas que permitirán dar continuidad a los planes de estudio, utilizando el contexto internacional del Mundial 2026 para generar aprendizajes significativos desde casa.

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KR