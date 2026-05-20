Buscan que el lago de Chapala sea nominado al World Monuments to Watch

Autoridades municipales y académicas anunciaron la intención de que el lago de Chapala tenga una nominación como paisaje biocultural de la ribera en el World Monuments Watch 2027, con el objetivo de que funcione como un impulso de visibilidad global y un instrumento de política territorial.

El World Monuments Watch es uno de los programas más destacados de la organización internacional sin fines de lucro World Monuments Fund (WMF).

La nominación al programa se hace cada dos años para reconocer a 25 sitios a nivel internacional que enfrentan riesgos, presiones y amenazas en su conservación.

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Mónica Solórzano, académica del ITESO, resaltó que para la nominación se obtuvieron 23 cartas de respaldo como apoyo institucional y reconocimiento colectivo del valor del lago de Chapala.

Entre quienes enviaron cartas están algunas instituciones académicas o los municipios de la ribera de Chapala. "Visibilizar la importancia del paisaje, del patrimonio natural y cultural y la riqueza territorial; abrir agendas de cooperación conjunta y consolidar una visión más común", dijo.

Proponen declarar el Día del Lago de Chapala

A la par, se propuso la creación del Día del Lago de Chapala, con el fin de que sea una celebración anual de la identidad territorial compartida entre los 11 municipios ribereños, planteada para cada tercer domingo de octubre, aprovechando que el lago está en su mejor nivel de agua, el clima es ideal y no hay fiestas patronales mayores.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, afirmó que la nominación es la muestra de que hay unidad en torno a la protección e impulso del lago más grande de México.

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"Representa una responsabilidad enorme para nuestras generaciones y nuestros cargos. Nos toca decidir si vamos a heredar un lago vivo o un lago abandonado. Vamos a seguir dando la lucha, vamos a seguir defendiendo el lago de Chapala, vamos a seguir fortaleciendo la unidad regional y levantando la voz".

Para el edil, el principal problema es que "no sea afectado en sus niveles, que se respeten los acuerdos, que se respeten los decretos en la repartición del agua", ante la posibilidad de que la construcción del acueducto de la presa Solís, en Guanajuato, cause afectaciones y disminuciones del caudal que lleva el río Lerma hacia el lago, ya que la presa está ubicada en la cuenca de este cauce y abastecería de hasta 3.5 metros cúbicos por segundo a ciudades de aquella entidad como León.

Esperan más información sobre el proyecto de la presa Solís

Por otro lado, Alejandro Aguirre reconoce que no ha habido respuestas a sus peticiones sobre mayor información respecto a la construcción del acueducto de la presa Solís, con el argumento de que tendrá una afectación al lago de Chapala.

El edil mencionó que se ha reunido con el director de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago para abordar el tema y se reunirán con alcaldes de la ribera de Chapala para seguir con los diálogos sobre el proyecto del acueducto.

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"En los próximos días nos vamos a reunir los alcaldes con la intención de investigar en qué ha quedado esta petición que hemos hecho para que no se llegue a construir ese acueducto que afectaría al lago de Chapala. Hasta el momento no ha habido avance ni hemos logrado que se haga una voz o una respuesta que realmente nos diga que se van a tomar medidas para evitar que el lago de Chapala sufra esa crisis".

Por otro lado, reconoce que sobre el segundo acueducto Chapala-Guadalajara solo han tenido algunas reuniones con autoridades estatales.

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