Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Harfuch habla del PARADERO de Rocha Moya; revela qué medidas de seguridad tiene

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró varios rumores que surgieron en torno al morenista

Por: SUN .

Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa para hablar de los resultados de la Operación Enjambre. SUN/D. Sánchez

Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa para hablar de los resultados de la Operación Enjambre. SUN/D. Sánchez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está en dicha entidad y no cuenta con escolta federal, más bien estatal.

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En conferencia de prensa, en la cual detalló la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión a comerciantes, productores y transportistas, García Harfuch detalló que la localización del mandatario estatal "no ha sido reservada".

"Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de protección del gobierno de México. Tiene policía estatal, según tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado", explicó.

     

Agregó que desde el comienzo de la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el combate a la delincuencia organizada ha sido "claro y contundente".

"Uno de los ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga", declaró.

     

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza, y a otros siete funcionarios por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

El 15 de mayo, se informó acerca de las detenciones de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública sinaloense, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en Estados Unidos.

JM

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