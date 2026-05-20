Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Hidalgo lidera robo de combustible en México: 731 tomas en 2026

La gravedad del problema en la entidad se reflejada también a nivel municipal, contando con la demarcación con el mayor número de casos en todo el país 

Por: SUN .

Para hacer frente a esta crisis que mantiene a Hidalgo en el primer lugar nacional, el Gobierno de México ha comenzado a implementar nuevos mecanismos tecnológicos y fiscales para desarticular la red de huachicol. SUN/ARCHIVO

Para hacer frente a esta crisis que mantiene a Hidalgo en el primer lugar nacional, el Gobierno de México ha comenzado a implementar nuevos mecanismos tecnológicos y fiscales para desarticular la red de huachicol. SUN/ARCHIVO

De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano IGAVIM, Hidalgo se mantuvo como el estado con mayor número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo de Pemex durante el primer trimestre del 2026, al concentrar 28,52% de los casos detectados en todo el país, con 731 perforaciones ilegales. 

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Con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el organismo informó que entre enero y marzo de este año se identificaron en México dos mil 563 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, cifra que representa un incremento de 4.87% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El informe señala que Hidalgo acumuló 731 tomas clandestinas, lo que también representa un aumento de 19.84% respecto al año anterior, en que la entidad registró 610 casos.

Además, el análisis advierte que en territorio hidalguense se detectó una perforación ilegal aproximadamente cada tres horas, lo que mantiene al estado en el primer lugar nacional, seguido de Jalisco, Estado de México y Nuevo León.

¿Qué otros estados han registrado tomas clandestinas?

Jalisco ocupó el segundo sitio con 578 tomas clandestinas; el Estado de México registró 189 y Nuevo León 186. En contraste, entidades como Tamaulipas, Coahuila, Tabasco y Sonora reportaron disminuciones importantes.

El estudio también advierte una tendencia al alza en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Baja California, donde persiste el crecimiento de actividades relacionadas con el robo y distribución ilegal de hidrocarburos.

Registro de tomas clandestinas por municipios

En cuanto a los municipios el reporte coloca a Cuautepec Hidalgo, como el municipio con mayor número de tomas clandestinas en el país. En esa demarcación se contabilizaron 202 casos entre enero y marzo de 2026. Le siguieron Degollado, Jalisco, con 167 casos, y Tecate, Baja California, con 103.

En el listado nacional también aparecen otros municipios hidalguenses como: 

  • Santiago Tulantepeccon 52  
  • Tepeapulco 51 
  • Nopala de Villagrán 46 
  • Singuilucan 40 
  • Tula de Allende 38 
  • Epazoyucan y Tepetitlán con 30 casos cada uno
  • Atotonilco de Tula registró 29 
  • Tlaxcoapan 27
  • Ajacuba y San Agustín Tlaxiaca 26
  • Tetepango 23 
  • Tlahuelilpan 22 
  • Pachuca 19 
  • Chapantongo 17 
  • Tlanalapa 16 
  • Atitalaquia 15 
  • Huichapan y Mineral de la Reforma nueve cada uno

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