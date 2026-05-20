Hidalgo lidera robo de combustible en México: 731 tomas en 2026

De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano IGAVIM, Hidalgo se mantuvo como el estado con mayor número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo de Pemex durante el primer trimestre del 2026, al concentrar 28,52% de los casos detectados en todo el país, con 731 perforaciones ilegales.

Con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el organismo informó que entre enero y marzo de este año se identificaron en México dos mil 563 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, cifra que representa un incremento de 4.87% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El informe señala que Hidalgo acumuló 731 tomas clandestinas, lo que también representa un aumento de 19.84% respecto al año anterior, en que la entidad registró 610 casos.

Además, el análisis advierte que en territorio hidalguense se detectó una perforación ilegal aproximadamente cada tres horas, lo que mantiene al estado en el primer lugar nacional, seguido de Jalisco, Estado de México y Nuevo León.

¿Qué otros estados han registrado tomas clandestinas?

Jalisco ocupó el segundo sitio con 578 tomas clandestinas; el Estado de México registró 189 y Nuevo León 186. En contraste, entidades como Tamaulipas, Coahuila, Tabasco y Sonora reportaron disminuciones importantes.

El estudio también advierte una tendencia al alza en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Baja California, donde persiste el crecimiento de actividades relacionadas con el robo y distribución ilegal de hidrocarburos.

Registro de tomas clandestinas por municipios

En cuanto a los municipios el reporte coloca a Cuautepec Hidalgo, como el municipio con mayor número de tomas clandestinas en el país. En esa demarcación se contabilizaron 202 casos entre enero y marzo de 2026. Le siguieron Degollado, Jalisco, con 167 casos, y Tecate, Baja California, con 103.

En el listado nacional también aparecen otros municipios hidalguenses como:

Santiago Tulantepeccon 52

Tepeapulco 51

Nopala de Villagrán 46

Singuilucan 40

Tula de Allende 38

Epazoyucan y Tepetitlán con 30 casos cada uno

Atotonilco de Tula registró 29

Tlaxcoapan 27

Ajacuba y San Agustín Tlaxiaca 26

Tetepango 23

Tlahuelilpan 22

Pachuca 19

Chapantongo 17

Tlanalapa 16

Atitalaquia 15

Huichapan y Mineral de la Reforma nueve cada uno

KR