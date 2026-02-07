El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como resultado del Operativo Enjambre, enfocado en el combate a la extorsión en Michoacán, se ha logrado la detención de más de 60 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia en la Entidad. De acuerdo con el funcionario federal, estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reducir delitos de alto impacto y recuperar condiciones de seguridad en zonas afectadas.

García Harfuch explicó que el Operativo Enjambre no se limita únicamente a la captura de personas vinculadas con actividades delictivas, sino que se inscribe dentro del Plan Michoacán, el cual contempla acciones preventivas y la presencia permanente de fuerzas federales en el territorio. En este contexto, subrayó que la estrategia busca atender de manera sostenida las causas y consecuencias de la violencia asociada a la extorsión.

“No solo son las detenciones de los objetivos generadores de violencia, como lo mencionamos, más de 60 de los más relevantes, de los prioritarios, incluyendo la persona que usted refiere”, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Indicó que los detenidos están relacionados con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio y privación ilegal de la libertad.

El funcionario detalló que, además de las detenciones, la estrategia contempla patrullajes constantes en las zonas con mayor incidencia delictiva, así como una coordinación estrecha con autoridades locales. Asimismo, destacó el trabajo conjunto con productores de sectores clave para la economía del Estado, como el limón y el aguacate, con el objetivo de recibir denuncias y reportes sobre irregularidades relacionadas con la extorsión.

En este sentido, García Harfuch precisó que más de 15 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional mantienen recorridos diarios en distintas regiones de Michoacán. Estas labores incluyen vigilancia permanente y reuniones continuas con productores, a fin de generar canales de comunicación que permitan identificar y atender situaciones de riesgo.

“Sabemos que esto va avanzando y va a ir mejorando conforme continúen las detenciones, pero también los patrullajes, que no paran. Son todos los días”, afirmó el secretario, al destacar que las acciones se mantienen de forma constante como parte del esfuerzo para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el combate a este delito se ha fortalecido a partir de cambios constitucionales y legales que modificaron de fondo la manera en que se investiga la extorsión en el País. Señaló que estas reformas buscan facilitar la actuación de las autoridades y reducir los riesgos para las víctimas.

La mandataria recordó que anteriormente la presentación de una denuncia dependía exclusivamente de la víctima, lo que inhibía los reportes por temor a represalias. Con la reforma, explicó, ahora se permite la denuncia anónima, lo que obliga a las fiscalías a iniciar de oficio las investigaciones correspondientes.

Presentan avances del Plan Michoacán

Autoridades federales presentaron los avances del Plan Michoacán, entre los que destacan detenciones, aseguramientos y acciones contra delitos de alto impacto. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se detuvo a mil 218 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 137 armas de fuego y se desmantelaron 18 laboratorios para producir metanfetaminas.

Desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio de 2025, Michoacán registró una disminución de 13.8% en este delito. Se recibieron 2 mil 812 denuncias al 089, que derivaron en 158 carpetas de investigación y 118 detenciones. También se reportaron patrullajes en zonas agrícolas.

