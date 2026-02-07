Quién es Juan Pablo Kuri, exdirigente del Partido Verde detenido en Puebla

Ayer, agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvieron al exdiputado y exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Juan Pablo Kuri Carballo, sin que hasta el momento se haya hecho público el motivo de su detención.

Alrededor de las 16:00 horas del viernes, Kuri Carballo fue aprehendido en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Puebla, y posteriormente trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El político poblano tiene una demanda en su contra por el presunto despojo del restaurante Fenotti, en la cual el empresario Armin Brandel denunció la pérdida ilegal de su patrimonio, presuntamente derivada de acciones de Kuri Carballo, otros miembros de su familia y funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Sin embargo, versiones extraoficiales sobre su detención apuntan a una acusación de violencia intrafamiliar en agravio de su exesposa. En redes sociales también han circulado suposiciones sobre presuntos delitos sexuales.

Trayectoria de Juan Pablo Kuri Carballo

Juan Pablo Kuri Carballo nació el 16 de julio de 1983 en San Gregorio Atzompa, Puebla, y estudió la Licenciatura en Administración en la Universidad de las Américas Puebla.

Su carrera política comenzó en 2013, a los 30 años, cuando formó parte de la planilla encabezada por Enrique Doger Guerrero en las elecciones a la presidencia municipal de Puebla.

Aunque la coalición “5 de Mayo”, formada por PRI y PVEM, no ganó la contienda, su posición en la lista le permitió integrar el cabildo de la capital poblana durante el periodo 2014-2018.

En 2014, Kuri Carballo fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PVEM en Puebla, cargo que ocupó hasta 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional del partido como secretario de Comunicación Social.

En 2018, finalizada su labor como regidor y aún como presidente estatal del PVEM, consiguió una diputación en el Congreso de Puebla por la vía plurinominal. En esta asamblea fue vicepresidente de la Mesa Directiva de septiembre de 2019 a marzo de 2020.