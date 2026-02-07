Sábado, 07 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 7 de febrero determina que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones