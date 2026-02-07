Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 7 de febrero determina que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 14 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Guadalajara