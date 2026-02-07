Sábado, 07 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 7 de febrero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 12 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

