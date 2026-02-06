Vinculan a proceso a Livia Brito por presunta falsedad de declaraciones

La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso en el caso relacionado con la presunta agresión al paparazzi Ernesto Zepeda, de acuerdo con información difundida por el reportero Carlos Jiménez en su cuenta de X. La causa del procedimiento legal obedece al delito de falsedad de declaraciones, según consta en el expediente.

El periodista señaló que, tras dos años, un magistrado determinó proceder en su contra por haber presuntamente mentido ante la autoridad al negar los hechos. La denuncia fue presentada en 2024 por el fotógrafo Zepeda y su abogada, quienes acusaron a Brito de falsear su versión sobre la agresión.

Aunque no existe una sentencia ni se le ha declarado culpable, la actriz deberá comparecer ante la autoridad para dar seguimiento al proceso, en el que también está implicado su entonces pareja, Yosmi Gedler Martínez.

El incidente tuvo lugar en plena pandemia, cuando la actriz y su novio paseaban por Cancún; según denunció el fotógrafo, fue agredido físicamente por Martínez.

Hasta la tarde de este viernes, Brito no ha emitido comentarios sobre su vinculación a proceso.

