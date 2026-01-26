César Alejandro Sepúlveda, alias "El Botox", fue capturado en Michoacán y es considerado como un importante generador de violencia en esa entidad.

Tras su vinculación a proceso, "El Botox", ingresó al Cefereso No. 1 El Altiplano en el Estado de México, junto con dos sujetos más .

A "El Botox" se le imputan delitos contra la salud, extorsión, homicidio, así como portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas .

El sábado pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de “El Botox”, así como de César "N", Eder "N" y Esteban "N", por su probable participación en diversos delitos.

La determinación fue posible luego de los datos de prueba contundentes que aportó el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ante el juez de la causa, quien además dictó prisión preventiva oficiosa en su contra a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 El Altiplano, en el Estado de México.

César "N" y Eder "N" fueron vinculados a proceso por su probable participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

¿Quién es “El Botox”?

Sepúlveda Arellano es considerado por las autoridades mexicanas como el "principal extorsionador" de limoneros en el estado de Michoacán.

El jueves pasado, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, anunció la detención en Michoacán de Cesar Alejandro “N”, considerado por las autoridades el "principal extorsionador" de limoneros de la zona.

El funcionario indicó que el detenido era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y con extorsiones a miembros del sector limonero de Michoacán.

Las autoridades vinculan a “El Botox” como líder de una facción delictiva y violenta, razón por la cual contaba con siete ordenes de arresto por dos delitos de homicidio, cuatro por extorsión agravada y otro por tentativa de homicidio.

Asimismo, le acusan de mantener el control de la venta del limón amarillo en varias localidades de Michoacán y, además, le relacionan con varios casos de extorsión y de homicidio, como el del líder limonero Bernardo Bravo, el pasado 19 de octubre.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán.

Con información de SUN y EFE

