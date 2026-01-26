El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 26 de enero que gran parte del país tendrá temperaturas muy bajas. Estos son los detalles:

Para hoy, el frente frío núm. 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas . Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte .

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Clima del martes 27 al jueves 29 de enero de 2026

El martes, el frente frío núm. 30 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar México . La masa de aire ártico asociada, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país; asimismo, continuará el evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), de 50 a 70 km/h en Veracruz y Quintana Roo, y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con bancos de niebla matutinos sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México .

Durante el miércoles y jueves, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones, además del sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por su parte, la masa de aire ártico asociada al frente núm. 30 modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana ; asimismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El jueves, un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México , se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando descenso de temperatura en la región, así como chubascos en Sonora y Chihuahua, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de ambos estados.

En el periodo de pronóstico, prevalecerá escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste, norte, centro y occidente del territorio mexicano.

