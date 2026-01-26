Lunes, 26 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Calendario de pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE de FEBRERO 2026

Se debe tomar en cuenta que cada institución establece sus propios requisitos, modalidades y fechas de depósito

 

Por: Elsy Angélica Elizondo

Ya se conocen las fechas en las que los pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán su pago de febrero. CANVA

Ya se conocen las fechas en las que los pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán su pago de febrero. CANVA

Si formas parte de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibirás el pago correspondiente al mes de febrero de 2026 de manera anticipada, incluso antes que otros apoyos o pensiones del Programa Bienestar, si perteneces al IMSS (Insituto Mexicano del Seguro Social) será a inicios de febrero. 

LEE | Pensión IMSS: ¿Por qué el pago no cae el 2 de febrero?

A continuación, te informamos la fecha exacta del depósito y otras fechas importantes que deberías considerar. 

Calendario de pagos febrero del ISSSTE 2026 

El ISSSTE ha confirmado que el pago de la pensión de febrero se adelantará y será depositado el viernes 29 de agosto. Esto, conforme al calendario oficial 2026 que publicó la institución a inicios del año. 

Este movimiento beneficiará a millones de personas jubiladas, quienes mes con mes reciben su pensión. Febrero no será la excepción, el depósito llegará antes de que termine febrero. 

Estas son las fechas clave para el resto del año, incluyendo el aguinaldo: 

  • Enero: Viernes 2 de enero
  • Febrero: Viernes 30 de enero 
  • Marzo: Viernes 27 de febrero 
  • Abril: Viernes 27 de marzo 
  • Mayo: Miércoles 29 de abril 
  • Junio: Lunes 29 de mayo 
  • Julio: Lunes 29 de junio 
  • Agosto: Jueves 30 de julio 
  • Septiembre: Viernes 28 de agosto 
  • Octubre: Miércoles 30 de septiembre 
  • Noviembre: Jueves 29 de octubre
  • Aguinaldo: Primera quincena de noviembre 
  • Diciembre: Viernes 27 de noviembre 
ISSSTE 
ISSSTE 

Calendario de pagos de febrero del IMSS 2026 

Si tú o alguien que conoces es pensionado del IMSS, les tocará esperar un poquito más. Su pago de febrero caerá hasta el martes 3. Y al igual que en el ISSSTE, el monto también varía según el historial laboral. 

Fechas de pago IMSS para el resto del 2026: 

  • Enero: Viernes 2 
  • Febrero: Martes 3 
  • Marzo: Lunes 2 
  • Abril: Miércoles 1 
  • Mayo: Lunes 4 
  • Junio: Lunes 1 
  • Julio: Miércoles 1 
  • Agosto: Lunes 3 
  • Septiembre: Martes 1 
  • Octubre: Jueves 1 
  • Noviembre: Lunes 2 
  • Diciembre: Martes 1 
 IMSS
 IMSS

¿Qué hacer si el depósito no llega? 

Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.

En el caso del IMSS: 

  • Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados. 
  • Presencial: Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados. 

En el caso del ISSSTE: 

  • Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente. 
  • En línea o por teléfono: 
    - Usa el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes. 
    - O comunícate al 55 4000 1000 para levantar tu reporte, el cual será canalizado para su pronta solución. 

Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones