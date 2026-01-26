El frío que se vive en regiones del país es intenso y ha provocado la suspensión de clases en tres estados de la República Mexicana. Estos son los datos:

El drástico descenso en la temperatura a causa de la tercera tormenta invernal y del frente frío número 30 ha provocado que en Chihuahua, Coahuila y Puebla se suspendan las clases para este lunes . Mientras que, en estados como Sonora, el horario de entrada fue modificado y en Nuevo León la decisión de no asistir a las escuelas se ha dejado a criterio de las madres y padres de familia .

El frente frío número 30 ha afectado con nevadas a 13 municipios de Chihuahua, donde se determinó cancelar las clases en todo el estado para el nivel básico y en Ciudad Juárez la medida también aplica a universidades y preparatorias .

Debido a la intensidad de las nevadas, fueron cerrados los tramos carreteros el Janos-Agua Prieta (desde el kilómetro 60 hacia Gallardo), Guachochi-Creel y Parral-El Vergel; el trayecto Basaseachi–Cajurichi y en Las Estrellas–San Juanito a la altura de Huevachi, únicamente se permite el paso a vehículos 4x4.

Asimismo, las autoridades educativas del estado de Puebla decretaron la suspensión de clases para este lunes y el martes en 5 mil 836 escuelas ubicadas en las sierras Norte y Nororiental.

Esto porque en las próximas horas se esperan en algunas regiones del estado temperaturas mínimas de 0 a 6 grados centígrados y vientos fuertes, alertó la Coordinación General de Protección de Protección Civil de la entidad.

En Coahuila, se cancelaron las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro Desierto del estado. Para las regiones Laguna y Sureste el horario de entrada se recorrió a las 09:00 de la mañana.

En Sonora, debido a las bajas temperaturas que se pronostican en gran parte del estado, con valores de hasta 10°C en la zona montañosa, autoridades educativas también anunciaron la modificación temporal de los horarios escolares en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Desde este lunes y hasta el jueves 29 de enero, la hora de entrada en el turno matutino se recorrió una hora en los 72 municipios del estado, con el objetivo de reducir la exposición de niñas y niños al frío y evitar enfermedades respiratorias.

Además, la caída de nieve y la presencia de deslaves provocaron el cierre temporal del tramo carretero hacia Puerto San Luis, que conecta con el estado de Chihuahua, a la altura del puente El Gallardo, en dirección a Janos.

Por las bajas temperaturas, se mantiene activo un operativo de apoyo en los municipios de la región norte, nororiente y oriente de la entidad, en dónde se ha registrado mayor incidencia de lluvias y agua nieve.

En tanto, pese a que en Nuevo León se prevé que la temperatura baje a cero grados durante la madrugada de este lunes, hasta el momento la Secretaría de Educación del Estado no ha suspendido las clases y dejó a consideración de los padres de familia la asistencia de los menores a la escuela.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que el frente frío 30 provocará lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas . Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas . Por ejemplo, en Chihuahua, Durango y Coahuila la temperatura será de menos 15 a menos 10 °C con heladas.

