CFE asegura internet GRATIS a quienes sigan estos pasos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, anunció la ampliación del servicio de internet gratuito en México con miras a 2026, como parte de una política pública enfocada en disminuir la brecha digital, particularmente en comunidades rurales y entre sectores vulnerables.

El plan considera la instalación de miles de puntos Wi-Fi de acceso público, así como la entrega de tarjetas SIM sin costo con datos móviles para personas inscritas en programas sociales a lo largo del año.

Esta estrategia forma parte del programa conocido como Internet para Todos, cuyo propósito es garantizar el acceso a la comunicación y a la información en todo el territorio nacional, especialmente en zonas donde los servicios comerciales de telecomunicaciones no ofrecen cobertura suficiente.

La iniciativa responde a los compromisos de conectividad asumidos por el Gobierno de México y la CFE para acercar herramientas tecnológicas, educación y oportunidades laborales a poblaciones históricamente marginadas.

Internet gratuito a nivel nacional, cómo funciona

La CFE informó que durante 2026 se prevé la distribución de 237 mil tarjetas SIM con servicio de internet móvil gratuito, además de la habilitación de más de cuatro mil puntos de conexión Wi-Fi sin costo en espacios públicos del país. Con estas acciones se busca fortalecer la conectividad de hogares, estudiantes y comunidades que enfrentan restricciones para acceder a servicios digitales.

El programa está dirigido principalmente a personas que reciben apoyos de programas sociales federales, aunque los puntos Wi-Fi instalados en espacios públicos podrán ser utilizados por cualquier ciudadano. En una primera etapa, las tarjetas SIM se entregarán a quienes cumplan con criterios específicos, como estar registrados en programas sociales y presentar la documentación correspondiente.

Los puntos de acceso a internet gratuito se colocarán en sitios estratégicos de uso comunitario, entre ellos:

Plazas públicas

Escuelas y centros educativos

Clínicas y hospitales

Teleescuelas y sedes de programas sociales

Adicionalmente, las tarjetas SIM gratuitas permitirán el acceso a internet móvil desde teléfonos celulares desbloqueados, siempre que exista cobertura de la red habilitada por la CFE.

La distribución de las tarjetas SIM sin costo comenzará a partir de febrero de 2026, como parte de la expansión del programa. Para ello, se habilitarán módulos de entrega en diversas regiones del país, en coordinación con distintas dependencias federales.

Tanto la CFE como el Gobierno Federal han señalado que la conectividad es un elemento fundamental para impulsar la educación, el acceso al empleo y la inclusión social, especialmente en zonas donde el servicio privado resulta limitado o inaccesible por su costo. El programa busca cerrar la brecha digital y apoyar a comunidades con menos recursos, fortaleciendo el derecho a la información y al desarrollo.

¿Cómo conectarse al internet gratuito?

Para utilizar el internet sin costo en puntos públicos, los usuarios deben seguir estos pasos:

Encender el Wi-Fi de su dispositivo (celular, tableta o computadora).

Localizar una red identificada como servicio público de la CFE.

Elegir la red disponible.

Aceptar los términos y condiciones de uso.

Navegar libremente sin realizar ningún pago.

En el caso del internet móvil mediante tarjetas SIM, las personas deberán acudir a los módulos autorizados, presentar documentos como identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, y recibir la tarjeta que les permitirá acceder a datos móviles sin costo.

Con estas acciones, la CFE busca consolidarse como un actor estratégico en la conectividad nacional, impulsando no solo servicios comerciales, sino también acceso gratuito a internet en espacios públicos y a través de SIM móviles para quienes más lo requieren.



