El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) vivirá días de frío esta última semana de enero. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado durante el día y sin probabilidad de lluvia. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-27 °C y la mínima entre los 9-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 27 – 6 °C Martes 27 – 7 °C Miércoles 28 – 8 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 26 – 8 °C Domingo 26 – 8 °C

Guadalajara registrará temperaturas bajas este lunes y martes, para luego tener un ligero repunte, pero de nueva cuenta, el fin de semana, los termómetros volverán a descender .

Clima nacional para hoy

Inestabilidad en niveles altos así como un marcado descenso en las temperaturas se esperen en la vertiente del golfo de México. Además de rachas de viento fuertes en dicha región.

Por otro lado, el ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país, propiciarán lluvias en el centro, sureste y península de Yucatán.

Durante media semana esperamos el avance de un nuevo sistema frontal en el noreste de México, que traerá un descenso muy marcado en las temperaturas.

Jalisco, con combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. No se descarta la probabilidad de algunas lluvias dispersas hacia el sur del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

