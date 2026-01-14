El estado de Guanajuato registró una nueva jornada de violencia que mantuvo en crisis a la seguridad de algunos municipios. Estos son los hechos más recientes:

Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos a bordo de su camioneta cuando circulaban en la Zona Centro de Cortazar; en la refriega el conductor chocó con una banda y volcó el vehículo; ambos fallecieron por las lesiones producidas con armas de fuego .

La madrugada de este martes, la pareja transitaba por el bulevar Paseo de la Juventud, frente a una tienda de Bodega Aurrerá, en donde fueron alcanzados por los agresores.

Pasadas las 03:00 de la mañana, unidades de policías y ambulancias acudieron en apoyo de las personas que sufrieron la agresión, pero las víctimas no presentaban signos vitales.

El ataque quedó grabado en las cámaras de vigilancia del sector; en el video se constató que la pareja viajaba en una camioneta Cherokee color café por el bulevar Paseo de la Juventud casi esquina con la calle 2 de Abril, en el momento en el que se le empareja una camioneta blanca y les dispara.

Las grabaciones fueron acopiadas por la Fiscalía Regional para integrarlas a la Carpera de Investigación, a efecto de determinar la mecánica del doble homicidio y que contribuyan a la identidad de los responsables.

Los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, para determinar la causa legal de muerte y proceder a la identificación oficial de las personas privadas de la vida.

Hombres armados irrumpen en negocio de comida y raptan a mujer

Hombres armados y encapuchados se llevaron a la fuerza a una empleada de un puesto de tacos al vapor, ante la mirada de comensales que se aterrorizaron por el violento hecho la mañana del 13 de enero de 2026 en la colonia Bella Vista, frente a la Preparatoria Oficial, en el municipio de Salamanca.

Alrededor de las 08:00 de la mañana, los agresores irrumpieron a balazos en el puesto de comida , ubicado en el bulevar Faja de Oro casi esquina con la calle Ezequiel Ordóñez, y con amenazas se llevaron a la mujer .

Testigos dieron aviso y exigieron la intervención de las autoridades ante la acción delincuencial que provocó entre estudiantes, consumidores y vecinos de la zona.

Elementos de Seguridad Municipal y de la Guardia Nacional se presentaron en el negocio de tacos para tomar entrevista a los testigos y luego desplegar un operativo de búsqueda de los plagiarios.

En el bulevar se encuentran instituciones bancarias y diversos establecimientos comerciales que cuentan con cámaras de vigilancia, por lo que las autoridades investigadoras acopian las videograbaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta la tarde de este martes, las autoridades guardan reserva sobre el suceso y tampoco han revelado la identidad de la víctima.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA