La cotización del "Súper peso" frente al dólar este miércoles 14 de enero registra una apreciación en la apertura de la jornada de hoy. Los datos son positivos.

De acuerdo a la información de Bloomberg, el tipo de cambio este día es de 17.82 pesos por dólar (Ciudad de México, 07:56 horas), lo que significa una apreciación diaria de 0.04 por ciento .

Cotización peso-dólar en bancos este miércoles 14 de enero de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banamex 17.26 18.27 Banco Azteca 16.20 18.70 Banorte 16.60 18.20 BBVA Bancomer 16.96 18.09 Scotiabank 17.00 18.60

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 08:00 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

El peso mexicano logra cierre récord

Ayer, el tipo de cambio se apreció por segundo día consecutivo y acabó sobre 17.84 pesos por dólar, el mejor cierre de la moneda mexicana desde el 17 de julio de 2024 , de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg. Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.33 pesos en ventanillas de Banamex, seis centavos por debajo del lunes.

La apreciación del peso se debe a los reportes de inflación y empleo en Estados Unidos, explicaron analistas de Monex.

Con información de Bloomberg y SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

