Gobierno de México busca fortalecer el consumo nacional rumbo al Mundial de Fútbol 2026

La Secretaría de Economía (SE), en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dio a conocer este miércoles la campaña “Lo Hecho en México está mejor Hecho – Que ganen los mexicanos” , una estrategia orientada a incentivar el consumo de bienes y servicios nacionales rumbo al Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con la dependencia federal, el eje conceptual de la campaña retoma el simbolismo del juego de pelota prehispánico como una referencia a la identidad cultural del país, proyectada hacia un presente de orgullo productivo y un futuro de certidumbre económica. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), en el marco de la justa deportiva que México compartirá como sede.

Durante un encuentro con representantes de más de 50 empresas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el CCE y el sector privado, como una vía para fortalecer la inversión, generar empleos y consolidar el desarrollo económico del país.

“Estamos unidos gobierno y sector privado para promover e impulsar a los trabajadores y empresas mexicanas; ‘Hecho en México’ demuestra lo que podemos y sabemos hacer los mexicanos”, afirmó Ebrard.

Por su parte, el presidente del CCE, José Medina Mora, señaló que en el contexto actual hablar de crecimiento con certeza implica confianza en lo que se produce en el país.

“Esta campaña pone en el centro la calidad de lo Hecho en México como base del desarrollo económico”, sostuvo, al subrayar que se trata de “una invitación directa a elevar estándares, a competir con orgullo y a demostrar que Lo Hecho en México no solo cumple, sino que compite y destaca”.

En tanto, el presidente de la Femexfut, Mikel Arreola, destacó la relevancia de la iniciativa al vincularla con el impacto social del fútbol.

“La industria del fútbol está muy agradecida con la Secretaría de Economía y el secretario Ebrard de ser parte de la campaña en un contexto donde la población mexicana es la segunda afición al fútbol más grande del mundo”, afirmó.

La campaña será financiada con recursos privados aportados por las marcas participantes, cuyos nombres se darán a conocer posteriormente, y la administración de los fondos estará a cargo del sector privado.

No obstante, la SE anunció que contribuirá con la autorización del uso del sello ‘Hecho en México’ y con labores de promoción de la campaña y sus objetivos.

