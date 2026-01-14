Detienen a dos presuntos integrantes de 'Los Rusos' en Acapulco

Autoridades federales detuvieron este miércoles en Acapulco, Guerrero, a dos personas señaladas por su presunta relación con el grupo delictivo “Los Rusos”, identificado por el Gabinete de Seguridad de México como una organización relacionada con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones y cobro de piso.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación, de acuerdo con un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El operativo conjunto se ejecutó en la colonia de Alfredo V. Bonfil, donde se cumplió una orden de cateo y se efectuaron las detenciones de dos sujetos.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel 'N', de 59 años, conocido como 'el Profe' y Leonardo 'N', de 20 años, ambos señalados como integrantes de 'Los Rusos'.

De acuerdo con la información oficial, el caso inició con el seguimiento de líneas de investigación que ubicaron a un sujeto dedicado a modificar vehículos para el traslado de armas y droga, actividad que presuntamente realizaba para la organización criminal.

Las instituciones federales reportaron que se implementaron "vigilancias fijas y móviles" para recabar datos de prueba y que, con esos elementos, un juez de control otorgó el mandamiento para intervenir un inmueble.

Tras el despliegue en el punto identificado, se ejecutó la orden de cateo y se realizaron las detenciones.

En el domicilio se aseguraron "100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, un arma de fuego larga, tres cargadores, 30 cartuchos", además de una laptop, cuatro equipos telefónicos, una tableta y seis unidades de almacenamiento, según el comunicado.

Las autoridades señalaron que a los detenidos "se les informaron sus derechos de ley" y que, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

El inmueble intervenido quedó "sellado y bajo resguardo policial", añadieron las dependencias.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país, en estricto apego a los derechos humanos", subrayó el Gabinete de Seguridad.

