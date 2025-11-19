Segunda Marcha Generación Z en CDMX: Ruta, horario y alternativas viales

A través de sus redes sociales, el colectivo autodenominado "Generación Z" convocó una segunda marcha para el día de mañana, jueves 20 de noviembre, en la Ciudad de México (CDMX), misma fecha en la que también se desarrollará en la capital el desfile cívico-militar para conmemorar el inicio de la lucha por la Revolución Mexicana. Conoce aquí las rutas y los horarios.

¿A qué hora es la segunda marcha de la "Generación Z" y cuál es su ruta?

La nueva marcha tendrá el mismo horario y la misma ruta que la movilización anterior, llevada a cabo el sábado 15 de noviembre. De este modo, los manifestantes saldrán a las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia para avanzar sobre Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez, luego adelantarán un pequeño tramo por el Eje Central Lázaro Cárdenas y finalmente 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

Alternativas viales

Las alternativas viales por la manifestación de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre, dadas a conocer por la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron:

Para los automovilistas que busquen desplazarse de norte a sur se recomienda usar el Circuito Interior.

La alternativa para moverse de poniente a oriente de la capital es el Eje 1 Norte José Antonio Alzate.

Quienes busquen trasladarse de norte a sur al oriente de la ciudad pueden usar el Eje 1 Oriente Circunvalación.

La opción al sur para los automovilistas que se trasladen de oriente a poniente, y viceversa, es la avenida Chapultepec y José María Izazaga.

Además, se convocó a otra manifestación a las 9:00 horas del 20 de noviembre en la UNAM, sin dar más detalles del lugar exacto.

¿A qué hora será el desfile cívico-militar?

Cabe señalar que la mañana del jueves también se realizará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual saldrá del Zócalo capitalino a las 10 de la mañana.

La ruta del desfile fue modificada este año, ya que partirá del Circuito Zócalo para tomar avenida 5 de Mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, posteriormente avenida Juárez y al final Avenida de la República, para culminar en el Monumento a la Revolución.

MB

