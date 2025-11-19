Segunda Marcha Generación Z en CDMX: Ruta, horario y alternativas viales

A través de sus redes sociales, el colectivo autodenominado "Generación Z" convocó una segunda marcha para el día de mañana, jueves 20 de noviembre, en la Ciudad de México (CDMX), misma fecha en la que también se desarrollará en la capital el desfile cívico-militar para conmemorar el inicio de la lucha por la Revolución Mexicana. Conoce aquí las rutas y los horarios.La nueva marcha tendrá el mismo horario y la misma ruta que la movilización anterior, llevada a cabo el sábado 15 de noviembre. De este modo, los manifestantes saldrán a las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia para avanzar sobre Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez, luego adelantarán un pequeño tramo por el Eje Central Lázaro Cárdenas y finalmente 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.Las alternativas viales por la manifestación de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre, dadas a conocer por la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron:Además, se convocó a otra manifestación a las 9:00 horas del 20 de noviembre en la UNAM, sin dar más detalles del lugar exacto.Cabe señalar que la mañana del jueves también se realizará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual saldrá del Zócalo capitalino a las 10 de la mañana.La ruta del desfile fue modificada este año, ya que partirá del Circuito Zócalo para tomar avenida 5 de Mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, posteriormente avenida Juárez y al final Avenida de la República, para culminar en el Monumento a la Revolución.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB