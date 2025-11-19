Secretaría de Salud reporta 23 muertes por sarampión en México

En las últimas horas, la Secretaría de Salud (SSa) informó que el número de muertes por contagios de sarampión en México se incrementó a 23, mientras que la cifra de casos en el país desde el primer brote ocurrido en febrero de este año es de 5 mil 231.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos "sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca".

Salud dijo que como parte de la respuesta integral se han llevado a cabo jornadas de vacunación y se han desplegado brigadas de inmunización en todo el país, ampliando la cobertura a personas de hasta 49 años, con prioridad en jornaleros agrícolas y comunidades rurales.

"Hasta la fecha, se han aplicado 9,76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote" , apuntó la SSa.

Además, dijo que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.

Recordó que este año se llevó la Semana Nacional de Vacunación, del 26 de abril al 3 de mayo y la Semana Nacional de Salud Pública, del 6 al 13 de septiembre, así como la instalación del Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Sistema Nacional de Salud Pública, reforzando la aplicación de biológicos en todo el país.

El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un "riesgo muy grande" de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión , un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.

En entrevista con EFE, el experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, que acumula más de 5 mil casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.

"La certificación se pierde cuando pasan doce meses con transmisión activa en la región. Si llegamos a febrero con nuevos casos, la vamos a perder, y los contagios siguen aumentando", alertó Romero, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología.

El especialista atribuyó la crisis a una "tormenta perfecta" provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.

