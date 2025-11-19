Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), señalan que fueron sicarios con motocicletas robadas, los que balearon a la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Palizada, y actual regidora Karina Díaz Hernández.

Tras el ataque a balazos, la mujer fue trasladada al Hospital general donde falleció.

El avance de las indagaciones y la carpeta de investigación, indican que los sicarios a bordo de motocicletas robadas atacaron a la regidora quien además era supervisora magisterial.

La autoridad inició los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

Se sospecha que la edil podría tener información delicada sobre el avance de la delincuencia en la región campechana.

Karina Díaz Hernández era actualmente regidora por el municipio de Palizada; De acuerdo a los reportes preliminares, hombres armados interceptaron su vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones.

Ante el ataque armado, autoridades locales mantuvieron un operativo en la zona y para buscar mayores incidentes del ataque.

La gobernadora del Estado, Layda Sansores escribió en su cuenta de X:

"Lamento profundamente el fallecimiento de Karina.

Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales.

La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos.

Honraremos su memoria con verdad y justicia.

Las investigaciones ya están en curso y se realizan con seriedad y rigor.

A su familia y amigos, mi abrazo fraterno, mi cariño y toda mi solidaridad, aseguró la gobernadora Layda Sansores San Román".

X / @LaydaSansores

En redes sociales, el ayuntamiento de Palizada lamentó la muerte de Karina Díaz. "Nos solidarizamos con su familia, con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo y con toda la comunidad paliceña que hoy lamenta esta gran pérdida. Su legado de compromiso, integridad y vocación de servicio permanecerá siempre en la memoria institucional y en la vida pública de Palizada".

Además, informó la suspensión del desfile Cívico-Deportivo programado para este jueves.

EE